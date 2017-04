¿Te comprarías las cremas de estas 10 famosas?

27 abr 2017

La industria de la belleza y el cuidado personal mueve millones de euros, o dólares, anualmente. Es un sector que ha demostrado encarar muy bien los años de crisis, así que es lógico que, pensado en el futuro, muchas famosas actrices, modelos o presentadoras, caigan en la tentación de poner etiqueta propia a sus cremas de tratamiento.

Además, ¿quienes mejor que ellas mismas para conocer las virtudes de las cremas y demás productos cosméticos? Años de trabajo delante de los focos ponen sus pieles al límite y saben bien lo que les conviene para el antes, durante y después.

El caso es que si muchas firmas cosméticas confían en la presencia de famosas para completar la difícil tarea de promocionar y animar las ventas de sus productos estrellas, es que no hay duda de que actrices y modelos demuestran ser una de las estrategias de publicidad y marketing de mayor rentabilidad económica para las empresas que las contratan.

Las mujeres de todo el mundo se fían de sus sugerencias y compran las cremas, maquillajes, champús, tintes o perfumes que ellas anuncian. Entonces ¿por qué no hacerlo todo, o casi, ellas mismas? Y aquí las tenemos, no están colaborando con grandes multinacionales de la belleza, ellas dan la cara por lo suyo, hacen gira promocional y protagonizan las campañas de publicidad. Estas famosas son propietarias o co-fundadoras de empresas que elaboran y distribuyen sus propios productos cosméticos.

10 famosas con marca propia de cosméticos Isabel Preysler: My Cream. La 'reina de corazones' española, considerada como un icono en belleza, elegancia y saber estar es embajadora desde principios de 2015 de su propia marca de tratamientos revitalizantes y antienvejecimiento para el rostro. De momento solo tiene tres productos, a la espera de que, una vez que eche números, decida poner en el mercado algunos otros más. Y un perfume ¿por qué no? Precios, a partir de 25 € hasta los 48 €. www.isabelpreysler.com/ Mila Ximénez: Kisé. Uno de los personajes televisivos más controvertidos sorprendió cuando presentó sus productos de tratamiento (solo online en su web). Kisé, una palabra hebrea que significa silla/trono da nombre a esta gama compuesta por sérum, crema de día, crema de noche y contorno de ojos. Aseguran que todas ellas están elaboradas bajo control farmacéutico y han sido testadas por el Instituto Brain House en cuanto a actividad emocional; según estos estudios certificados la línea forma parte de una nueva dimensión dentro de la denominada "cosmética emocional". Precios de 25 a 39 €. Paola Dominguín: Flor de Roca. Su nombre procede de la idea sobre las mujeres que tiene la creadora: "fuertes como una roca y bellas como una delicada flor". Y el motivo por el que Paola decidió crear esta marca: poner al alcance de las mujeres una línea de tratamiento hasta el momento sólo usada en los mejores salones de belleza profesional del mundo. La línea completa consta de 8 productos: para pieles jóvenes, para pieles maduras y un par para pieles sensibles. Las más caras, las cremas de noche, por 45 € y lo más económico el contorno de ojos de pieles jóvenes por 29 €. Los encuentras en El Corte Inglés y en www.florroca.com Miranda Kerr: Kora Organics. La top model posee uno de los cuerpos y de los rostros más aplaudidos del mundo. Todo un referente de estilo, hace que su vestuario, peinado y maquillaje sea copiado por millones de mujeres de todo el mundo. La modelo estudió Nutrición e hizo un máster en bienestar, algo que le ha servido a la hora de desarrollar su firma cosmética que cuenta con un amplio catálogo de productos destinados al cuidado del cuerpo y la piel, todos ellos utilizados por la propia modelo y de una gran calidad, con sello 100% Orgánicos y BIO. Los precios, el bálsamo de labios 23 € y el kit de doble limpieza 89 €. La colección, a la venta a través de su web y la plataforma Net-A-Porter. Salma Hayek: Nuance. Sus productos están basados en activos naturales que se pueden encontrar en plantas autóctonas de México como el tepezcohuite (conocido como el "árbol de la vida" fuerte regenerador celular que es, incluso, utilizado para tratar pieles quemadas), la concha nácar y agave azul, entre otros. Ejemplo de ello es el lápiz labial que tiene té verde y menta, que fomentan la circulación y evitan el envejecimiento de los labios. Lo mismo con los correctores de ojos, que contienen manzanilla, vitaminas A y B, y aceite de argán que nutren la piel. Nuance (Matiz) se distribuye en exclusiva en toda la cadena de farmacias CVS y se puede adquirir online en su web. Jessica Alba: Honest &Co. La actriz, que ha sido imagen de varias firmas de belleza, montó una exitosa y millonaria compañía ecofriendly The Honest Company en la que vendía artículos para bebés. Después, en 2015 montó Honest Beauty, que cuenta con una gama extensa de productos con 17 productos para la piel y 66 de maquillaje. Jessica Alba es el alma de Honest Beauty y lo demuestra prestando su imagen y mostrando al público las ventajas que derivan de poder utilizar productos que son 100% de origen natural y sin aditivo alguno. La fijación de la actriz y modelo por los productos naturales, le llega tras una mala experiencia que tuvo con un detergente que utilizó para sus hijas Honor y Haven y que le provocó una reacción alérgica. Desde ese mismo momento, su objetivo fue la creación de toda una línea de productos que fueran tolerables para cualquier persona y que pudieran cubrir los cuidados de higiene personal para mayores y pequeños, tales como pañales o lociones. Gisele Büdchen: Sejaa Pure Skincare. Una de las famosas más comprometidas, en esta ocasión con la protección del medio ambiente, es la ex-top brasileña. Desde hace unos años tiene su propia línea de belleza facial, elaborada solo con ingredientes naturales y con un packaging reciclable y ecológico, “tan natural como la tierra y la lluvia” dice su fundadora. Seeja Pure Skincare tiene todo lo que se le puede pedir a una línea facial, cremas de día, de noche y un tratamiento con barros que elimina las impurezas de la piel con lodos del Amazonas. Gwyneth Paltrow: Goop Skincare. Cremas con el mismo nombre Goop que el portal online que lleva años siendo una de las webs de referencia sobre salud, mindfulness, alimentación y belleza. Sus productos ecológicos y naturales siempre evitan los parabenos, los formaldehídos, las etanolaminas y los protectores químicos. Y desde enero del 2016, la actriz estadounidense se lanza al maquillaje, por supuesto, orgánico y vegano, hecho a partir de ingredientes naturales y sin químicos, en colaboración con Juice Beauty. Cindy Crawford: Meaningful Beauty. La “belleza significativa” en español, tiene su secreto en una región remota al sur de Francia, donde los científicos han cultivado un melón raro que contiene un super-antioxidante llamado superóxido dismutasa (SOD), conocida como la “molécula de la juventud” por sus milagrosas propiedades en anti-envejecimiento. Cindy se unió con el francés, especialista en antiarrugas el Dr. Jean-Louis Sebagh para crear una línea efectiva de sueros anti-envejecimiento que revolucionarían el mundo de cuidado de la piel. Eso fue hace más de 10 años y ahora sus productos diseñados para limpiar, proteger, restaurar, revitalizar y renovar son altamente valorados por mujeres de todo el mundo. Mira en su web que tiene videos y tutoriales instructivos en los que la propia Cindy te aconseja. Iman: Iman Skin Care. Fundadora y CEO de la compañía de belleza, creó la primera colección de cosméticos y cuidado de la piel diseñada para todas las mujeres con piel de color en el año 1994. La filosofía de la marca sostiene que las mujeres con piel de color representan muchas razas, culturas y etnias, por eso sus cosméticos están diseñados para mujeres afroamericanas, asiáticas, latinas y multiculturales con tonos de piel en una gran variedad de tonalidades. La marca ofrece cuidado de la piel y cosméticos, incluyendo 16 tonos de base de maquillaje. Sus productos se venden en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, África y el Caribe. En 2004, IMAN Cosmetics anunció su alianza estratégica con Procter & Gamble. Bajo el acuerdo de licencia y distribución, la marca de prestigio está disponible en los minoristas masivos, incluyendo Target, Wal-Mart, Walgreens y Duane Reade. En España la puedes adquirir en www.iman-cosmetics.es

Al parecer los estudios de comportamiento de compradoras, aseguran que si adquieren un tratamiento de la marca de una VIP no es porque sean fans de la famosa de turno, sino que en su busca constante de cosmética de calidad y productos para la higiene y el cuidado de la piel, si quien lo publicita resulta un buen sello de garantía, en principio sienten curiosidad y lo prueban. Y solo si les convence, insisten. La fama no las convierte en cautivas, y este hecho por sí solo no les induce al consumo reiterativo ¡ni mucho menos! . Si no gusta no se compra. Y además, lo dicen por sus redes sociales. En el disfrute de la fama, no todo son ventajas.