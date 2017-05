Momentos inolvidables con mi madre

4 may 2017

Enfermeras, maestras, cocineras, luchadoras, cariñosas… Madres. Fuente de inspiración, confidentes y amigas. Únicas. Se merecen todo cada día. Nos dan la vida, nos alimentan, nos cuidan, nos enseñan, nos regañan… nos quieren por encima de todo. Las madres son nuestro pilar, y aunque cada día se merecen todo nuestro cariño, queremos homenajearlas de forma especial.

Celebramos el Día de la madre con tres influencers que nos desvelan momentos inolvidables junto a su madre. "Los viajes que hemos hecho juntas en autocaravana por el norte de Francia" (María Bernad, estilista y fashion design). "Los días de lluvia haciendo manualidades" (Miren Alós, influencer). "Nuestras conversaciones cuando ella se maquilla y yo la miro" (Ester Bellón, bloguera).

Las madres son nuestro principal referente, el espejo en el que muchas nos miramos. "Soy 90% ella". María Bernad lo tiene claro. "Mi madre me inculcó la moda desde pequeña, junto a ella he abierto una tienda de decoración y moda vintage. Desde los 14 años me dedico a atracar su armario y siempre llevo algo suyo, una chaqueta, una blusa, un pantalón…".

Mirén Alós siempre lleva un anillo que le regaló su madre "siento que llevo un pedacito de ella encima. A ella se lo regaló mi abuela y aún lo hace más especial". Ester Bellón también lleva siempre un anillo "mi madre me lo regaló cuando cumplí 18 años y a su vez a ella se lo regaló mi abuelo. Es una pieza especial, que me recuerda mucho a mi madre, es clásica pero diferente".

Tenemos tanto que agradecer a nuestras madres que las palabras siempre se van a quedar cortas pero hay que hacerlo cada día porque para ellas es importante. "Todo en mi vida se lo tengo que agradecer a ella, pero sobre todo, los valores que me ha inculcado. Me encanta como soy", nos cuenta Miren Alós.

"Le agradezco sobre todo el cariño con el que cuida a mi hija Pía y todo lo que me ha enseñado desde que ella nació. Es mi gran apoyo", dice Ester Bellón. "Agradezco que siempre está ahí, es mi mejor amiga", dice María Bernad.

Por el Día de la Madre, además de palabras (un "te quiero" es necesario cada día) también se merecen un detalle: el perfume de Dior que te recuerda a ella, esa prenda de ropa con la que siempre la identificas, un álbum de fotos con vuestros mejores recuerdos…