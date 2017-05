Kristen Stewart, imagen de la nueva fragancia Gabrielle Chanel

10 may 2017

Chanel vuelve a confiar en la actriz Kristen Stewart para protagonizar la campaña de su nuevo perfume femenino: Gabrielle Chanel, creado por Olivier Polge en colaboración con el Laboratorio de Creación y de Desarrollo de los Perfumes Chanel. La campaña se estrenará en septiembre.

Kriste Stewart es desde 2013 embajadora de la Maison Chanel. Ha sido elegida varias veces como rostro de las campañas publicitarias dedicadas a las colecciones de los Métiers d'Art, Paris-Dallas en 2014, y Paris -Roma en 2016. Actualmente es imagen de la campaña del bolso Gabrielle de Chanel. También ha protagonizado las campañas de maquillaje Eyes 2016 y 2017, así como la colección Le Rouge-Collection Nº1.

Kristen Stewart saltó a la fama por su papel de Bella Swan en la saga Crepúsculo. A sus 26 años, la actriz norteamericana ha participado en un buen número de películas: 'Panic Room' (2002), 'Into the Will' (2002), 'On the Road' (2012), 'Sils Maria' (2014), 'Still Alice' (2015), 'Café Society' y 'Personal Shopper' (2016).

Recientemente hemos sabido que, además, será la protagonista del film 'Lizzie' realizado por Craig William Macneill y que también se ha puesto al otro lado de la cámara y ha presentado su primer cortometraje 'Come Swim' en el último Festival de Sundance, película que presentará en el Festival de Cannes.