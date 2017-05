16 may 2017

Nacida en Alemania, de madre uruguaya y padre alemán, se crió en Barcelona y a los 16 años fichó por la agencia de modelos Ford y se trasladó a Nueva York. Desfiló para las grandes firmas, vivió la edad de oro de las tops models de los 90 junto a Judith Mascó, Martina Klein, Vanesa Lorenzo… y en 2003, cuando su carrera de modelo estaba en pleno auge tuvo a su hijo Liam.

Precisamente estando embarazada se inició en el yoga, la actividad sobre la que gira su vida actualmente. Con un centro propio, Verónica Blume se ha convertido en una experta de esta disciplina que practica a diario. Hemos podido hablar con la modelo durante la presentación de la segunda temporada de 'Desconexión Total', el programa de televisión que emite el canal A&E que sigue a distintas familias que han decidido dejar la ciudad y probar una vida rural desconectada.

Mujerhoy ¿Qué hace Verónica Blume para desconectar después de un día de trabajo intenso?

Verónica Blume Lo primero que hago al llegar a casa es sacarme los zapatos, ponerme ropa cómoda, algo de música y siempre hay alguna vela encendida. Esos rituales me conectan con el 'modo casa', que para mí es una desconexión del ruido externo y una conexión conmigo misma. Mi hijo me devuelve a mí también todos los días. Disfruto mucho cocinando y sentándonos a cenar tranquilos. Otro ritual que considero muy importante para desconectar es silenciar el teléfono, ya que es una ventana hacia el mundo que nos reclama continuamente. En días especiales, mi ritual de desconexión preferido es una buena bañera, con velas y sin teléfono.

Mujerhoy ¿Qué le dirías a la gente que no ha hecho yoga nunca para convencerles de que lo prueben?

Verónica Blume Que den el paso, que lo prueben! A veces nos frenamos por un montón de prejuicios e ideas pre establecidas acerca del mundo del yoga. Normalmente la primera clase ya deja una impresión bastante clara. El yoga es para todos, de eso no me cabe duda, pero también he observado que llega en el momento que tiene que llegar.

Mujerhoy ¿Realizas además algún otro deporte para mantenerte en forma?

Verónica Blume En realidad, en el yoga encuentro todos los elementos que necesito por ahora. Tengo ganas de profundizar más a nivel de trabajo específico con un entrenador personal, pero mi práctica de yoga a veces es dinámica, otras, más restaurativa… y el ejercicio cuerpo mente me parece el más completo.

Me siento más a gusto en mi piel que nunca

Mujerhoy ¿Te gusta cuidarte?

Verónica Blume Sí, me cuido, es un ritual personal que disfruto mucho. Todo depende de la intención con la que realices tus cuidados personales. Antes me cuidaba porque se supone que es lo que tenía que hacer por mi trabajo. Con el tiempo he aprendido a valorar esos espacios como una manera de llevarme bien conmigo misma, y desde ese lugar disfruto mucho más mis interacciones con mi entorno.

Mujerhoy Este año cumples 40, ¿has notado cambios en tu piel en los últimos años?

Verónica Blume ¡Claro ! Pero por otro lado también he ganado en aceptación, y relativizo mucho más. De hecho, me siento más a gusto en mi piel que nunca.

Mujerhoy ¿Cuál es tu ritual de belleza diario?

Verónica Blume No tengo ningún secreto maravilloso más allá de los cuidados básicos de limpieza, hidratación, alguna mascarilla una vez por semana , etc… Quizás lo que más me gusta es terminar mis duchas con agua bien fría. Además de ser buenísimo para reafirmar la piel, es una manera de despertar todo el sistema nervioso maravillosa.

Mujerhoy Para el día a día ¿prefieres ir maquillada o con la cara lavada?

Verónica Blume Cara lavada en mi día a día y un poquito de maquillaje para los días más especiales. Creo que a partir de cierta edad, poco maquillaje rejuvenece, en cambio mucho, envejece.

Mujerhoy ¿Te someterías a alguna operación estética?

Verónica Blume Por ahora no… Me gustan las caras que cuentan historias.

Mujerhoy ¿Sigues alguna pauta en tu alimentación?

Verónica Blume No como carnes rojas, y consumo mucha verdura y cereales. A parte de eso, no soy muy estricta.

Mujerhoy ¿Qué relación tienes con el mundo de la moda actualmente?

Verónica Blume Me parece un mundo maravilloso, pero no rige mi vida. Lo miro con perspectiva, y de vez en cuando trabajo en él, y lo disfruto más que nunca. El yoga y mis desconexiones regulares me conectan con un bienestar conmigo misma que se refleja en el momento de ponerme delante de la cámara.