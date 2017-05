¿Para qué sirve una crema de noche?

16 may 2017

Sabemos que dormir es fundamental para descansar, pero también para nuestra piel. No hay mejor cura de belleza que dormir a diario 7-8 horas para levantarnos con un aspecto relajado, fresco y joven. Y no solo porque así podemos evitar la aparición de las ojeras, si no porque mientras dormimos la piel se regenera intensamente.

Durante la noche el organismo activa los mecanismos de reparación y de auto regeneración. Y la piel también pone en marcha su acción reparadora, se activa la microcirculación y el drenaje favoreciendo la eliminación de las toxinas que se han acumulado durante el día.

Mientras tú duermes por la noche, tu piel está más despierta que nunca. Es el momento en el que produce más colágeno y ácido hialurónico, responsables de su elasticidad, y a la larga, de mantenerla joven más tiempo.

Y para ayudar a tu piel en ese proceso de regeneración celular y auto reparación es importante aplicar productos faciales específicos de noche. Las cremas de noche, más ricas en activos nutritivos, hacen todas estas cosas por tu piel:

Contribuyen a aumentar su hidratación . Por la noche la pérdida de hidratación es hasta 4 veces mayor que por el día, porque la piel trabaja más intensamente.

. Por la noche la pérdida de hidratación es hasta 4 veces mayor que por el día, porque la piel trabaja más intensamente. Nutren en profundidad y reparan los daños acumulados por el día por los rayos UV, la contaminación, etc.

los daños acumulados por el día por los rayos UV, la contaminación, etc. Ayudan a mitigar las arrugas y líneas de expresión.

y líneas de expresión. Consiguen aumentar la luminosidad .

. Rellenan la piel, que con la edad va perdiendo consistencia…

Recuerda que las necesidades de la piel no son las mismas por el día que por la noche. Por eso a partir de los 25, utiliza cremas específicas de noche: sérums, aceites y otros tratamientos como los que aquí hemos seleccionado.