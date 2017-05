Ilumina tu piel con la vitamina C

17 may 2017

Lara Álvarez es una de las caras del momento. Su trabajo en televisión le reporta una popularidad que lleva aparejada una exigencia difícil de satisfacer: estar siempre guapa. Sin embargo, ella siempre apuesta por la belleza natural y sobre todo por cuidar su piel. “Lo que más me gusta cuando no trabajo es poder lavarme la cara y salir sin maquillaje, lo que ayuda a que mi piel respire y se recupere.”

La piel refleja nuestro estado de salud y de ánimo. Una piel sin vida, sin luz, no transmite buenas sensaciones. Para recuperar esa luz natural de la piel el mejor activo es la vitamina C. Los dermatólogos la recomiendan por sus múltiples beneficios, como recuperar la luz natural de la piel, unificar el tono del rostro y también combatir los radicales libres generados por el sol, la contaminación… Además, es uno de los pocos activos que podemos usar durante todo el año, incluso en verano.

LA presentadora de televisión Lara Álvarez.

Luz en tu piel

“Todas las mañanas uso C-VIT Liposomal serum. Se ha convertido en un imprescindible en mi rutina desde que me lo recomendó mi dermatólogo. Es increíble la luz que aporta a mi piel y, además, su olor a naranja me revitaliza. Lo combino con la crema C-VIT Radiance, que me aporta luminosidad al instante, y nunca falta en mi bolso el fotoprotector Repaskin Tacto seda que tiene un acabado suave y sin brillos.”

C-VIT de Sesderma no mancha la piel gracias al uso de moléculas de vitamina C mucho más estables como la e-VIT-C, que evitan la oxidación y la pigmentación de la piel. Si a esto le sumamos el potente Antiox Booster System y que está formulada con una tecnología exclusiva de los laboratorios Sesderma, entendemos por qué es la línea de vitamina C más vendida en farmacias.

Resultados probados

Cuando la aplicamos sobre nuestra piel los resultados son visibles en 28 días: el 79% de las pacientes que lo utilizaron notaron un tono más uniforme, el 68% una piel más luminosa y el 89% una mayor suavidad.

