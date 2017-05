El agua es la vida

24 may 2017 cristina uranga

A los 20

Mineral 89 Concentrado Fortificante y Reconstituyente de Vichy (25,50 euros). Hydra Life Sorbet Crème de Dior (62 euros).

En este momento, la sequedad de tu piel depende de los cambios hormonales, de los brotes de acné y, no nos engañemos, de las noches de juerga que no terminan nunca (con su resaca correspondiente). Necesitas texturas casi acuosas, que se absorban de manera inmediata, no dejen sensación pesada y no bloqueen esos poros en pie de guerra.

A los 30

Vine [Activ] Hidratante 3 en 1 de Caudalie (36,12 euros). Hydra Beauty Micro Crème de Chanel (83 euros).

Estás siempre al límite con los niveles de estrés. Y tu apretadísima agenda social no se queda atrás. Para hacer frente a todo, necesitas hidratantes multifunción que te recarguen las pilas, frenen la aparición de líneas de expresión y te protejan de la contaminación, las jornadas maratonianas, la falta de sueño...

A los 40

Hydra Sparkling Crème Fine Hydratation Lumière de Givenchy (57,50 euros). Hydra-Filler Mat Hidratante Celular Perfeccionadora de Filorga (51,50 euros).

Las líneas ya dan paso a las arrugas. Y, lo que es peor, la flacidez empieza a hacer acto de presencia. Pero un rostro bien hidratado mantiene la piel repulpada y los volúmenes en su sitio. Necesitas ácido hialurónico en dosis masivas y texturas más intensas para un extra de firmeza.

A los 50

Hydra-Essentiel Crème Riche Désaltérante de Clarins (51 euros). MEL 13 Advanced Melatonin Cream de Pharmamel (C.P.V.).

La menopausia lo complica todo: bajan los niveles de estrógenos y, sin ellos, no hay forma de que la piel retenga sus reservas de agua. Necesitas hidratantes con un plus, ya sea tecnología de melatonina, como propone Pharmamel, péptidos o retinol. Y las texturas también importan: cuanto más emolientes, mejor sellan la hidratación.

A los 60

Timexpert SRNS Pro 60+ de Germaine de Capuccini (65 euros). Crema de Día Age Perfect Golden Age de L´Oréal Paris (19,90 euros).

El mayor problema es que la renovación celular se produce a ritmos muy lentos. Y, además de un aspecto seco y deshidratado, como acartonado, la piel pierde color y brillo. Necesitas hidratantes con activos exfoliantes, que ayuden a acelerar el proceso, y con un toque de color, con el fin de mejorar tu aspecto.