Lily Collins: "Las cosas poco comunes son las que marcan tu belleza"

30 may 2017 cristina uranga

Cuando creces en el Hollywood de las Kardashian y tienes un padre de nombre Phil Collins, la palabra privilegio cobra un nuevo significado. Y sin embargo, Lily Collins sabe perfectamente lo que cuesta encontrar un lugar en el mundo por sí misma. "Mi apellido no define mis experiencias", asegura.

Probablemente sí lo hagan su espíritu inquebrantable y su capacidad para ver siempre el lado positivo de las cosas. Y no nos olvidemos de su innato sentido de la elegancia y de esas cejas intensas y envidiables, que le hicieron entender desde muy joven que ser diferente es siempre un punto a favor. "Mi madre me lo repetía tanto que lo convirtió en mi mantra personal: son esas pequeñas cosas poco convencionales las que marcan tu belleza". Ahora brinda por ellas como feliz embajadora de Lancôme. Con la firma francesa se siente especialmente unida "por esa forma europea de ver las cosas", explica. Después de todo, Collins nació en el Reino Unido y vivió allí hasta los seis años, cuando sus padres se separaron y se fue con su madre a Los Ángeles.

Las claves de su ritual beauty

Sus cuidados básicos . Lily mantiene su rutina de belleza en lo esencial. "Creo que cuanto menos cosas haya en tu rostro, menos posibilidades tienes de que algo se tuerza durante el día". Así que, después de refrescar su cara con agua nada más levantarse, se aplica Energie de Vie Liquid Care, "que actúa como una hidratante y como una esencia". Luego confía en Advanced Génifique: "Es mi esencial de tratamiento. Tengo una piel muy pálida con tendencia a las rojeces, pero este sérum se encarga de mantenerlas a raya".

. Lily mantiene su rutina de belleza en lo esencial. "Creo que cuanto menos cosas haya en tu rostro, menos posibilidades tienes de que algo se tuerza durante el día". Así que, después de refrescar su cara con agua nada más levantarse, se aplica Energie de Vie Liquid Care, "que actúa como una hidratante y como una esencia". Luego confía en Advanced Génifique: "Es mi esencial de tratamiento. Tengo una piel muy pálida con tendencia a las rojeces, pero este sérum se encarga de mantenerlas a raya". Su Maquillaje diario . "Tardo menos de cinco minutos en arreglarme: un poco de corrección, un toque de colorete, máscara de pestañas y un bálsamo de labios", explica. Y confiesa que, durante muchos años, no se atrevía a pintárselos. "Como son grandes, nunca iba más allá de un gloss. Aunque ahora me gustan los tonos guinda para la noche". A eso le añade últimamente Le Métallique Brise Azur, la nueva sombra en crema de Lancôme, de acabado metalizado.

. "Tardo menos de cinco minutos en arreglarme: un poco de corrección, un toque de colorete, máscara de pestañas y un bálsamo de labios", explica. Y confiesa que, durante muchos años, no se atrevía a pintárselos. "Como son grandes, nunca iba más allá de un gloss. Aunque ahora me gustan los tonos guinda para la noche". A eso le añade últimamente Le Métallique Brise Azur, la nueva sombra en crema de Lancôme, de acabado metalizado. Que no falten los aromas. "Llevo perfume todos los días de mi vida. Creo que es algo muy personal,w que te define". Para el verano, siempre elige Ô de Lancôme.

Suero Activador de Juventud Advanced Génifique (82 euros). Energie de Vie Liquid Care Alisante & Potenciador de Luminosidad (60 euros). Crema Corporal Nutrix Royale Body de Lancôme (55 euros). Sombra en crema Le Métallique Brise Azur (34 euros). Paleta Belle de Teint Bronze & Blush (47,50 euros). Labial Matte Shaker (24,50 euros). Fragancia Ô (50 euros). Todo de Lancôme. pinit d. r.'

La madurez de Lily

Pero, a pesar de su apellido, las cosas no han sido fáciles. "Me han dicho no tantísimas veces que al final empecé a entender que esos papeles no estaban hechos para mí. Creo firmemente que todo sucede por alguna razón y que lo que haces te lleva a algo mejor en el futuro", explica. Y precisamente el suyo la ha erigido en influencer. Pero con conocimiento de causa. Porque Lily Collins utiliza a sus seis millones y medio de seguidores en Instagram para algo más que lucir modelitos. "Esa comunidad de mujeres que comenta mis fotos y que se desahoga sobre sus problemas es lo que me ha inspirado para escribir mis memorias", afirma.

"Todo sucede por una razón. Lo que haces te lleva a algo mejor en el futuro"

Cabe preguntarse cuánta vida interesante puede haber en algo más de un cuarto de siglo de existencia. Pero la respuesta va por otros derroteros. Unfiltered: no shame, no regrets, just me (Sin filtro, sin vergüenza, sin remordimientos, así soy yo, que acaba de publicarse en EE.UU.) es un libro que circula por esos vericuetos complejos en los que se meten muchas adolescentes: trastornos de alimentación, relaciones abusivas... Collins habla de eso sin tapujos. También sobre la dificultad de encajar en los cánones estéticos y lo difícil que es triunfar en Hollywood.

d. r. LiLy Collins en la alfombra roja.

Cuando era adolescente, probó suerte como modelo. No le gustó la experiencia y encontró otra forma de expresar sus inquietudes. A los 18 tenía una columna en el Elle Girl británico y a los 19 hacía entrevistas para Cosmopolitan. Durante todo ese tiempo, no dejó de acudir a audiciones.

Pero el éxito la ha eludido en más ocasiones de las que nadie estaría dispuesto a confesar. Por eso sabe lo que cuesta conseguir las cosas. Como la nominación a un Globo de Oro que logró por La excepción a la regla. O la alabanza de la crítica por su trabajo en To The Bone, en la que interpreta a una adolescente anoréxica. "Recibir ese guión fue el empujón definitivo que necesitaba para centrar el libro" explicó. Porque mirar de frente a su pasado la ha ayudado a valorar lo que de verdad importa. Por eso, para ella, "la belleza es la aceptación y la felicidad que surge de uno mismo".