Todo lo que un tratamiento puede hacer por tu piel en tiempo récord

1 de mayo: Comienza la experiencia. Gemma, nuestra protagonista, se embarca en un experimento de la mano de L’Oréal Paris, para comprobar la eficacia de su crema. Durante un mes, en un lado de la cara utiliza Revitalift Laser X3 y en el otro se somete a una sesión láser antiedad.

30 de mayo: Fin de la experiencia. Gemma nos desvela qué cambios ha experimentado y cómo nota su piel. Para no dejar ningún cabo suelto, un notario se asegura de que todas sus opiniones son libres y espontáneas. ¡Descúbrelas aquí!

A partir de los 40 años, la piel necesita un plus de cuidados, ya que es la etapa en la que se producen los grandes cambios: empiezan a aparecer las primeras arrugas, las manchas se acentúan, se pierde firmeza, frescura y luz… Por eso, es necesario activos potentes que regeneren y devuelvan la juventud y luminosidad al rostro. La gama Revitalift Laser X3 estrena fórmula y es aún más potente y eficaz.

L’Oréal Paris ha brindado la oportunidad a una mujer de experimentar dos tratamientos antiedad: una sesión láser en un lado de la cara y el nuevo Revitalift Laser X3, en el otro. Un notario ha dado fe de que los resultados no se han manipulado y que la experiencia y testimonio de la mujer han sido expresados de forma libre y espontánea. Así, durante 1 mes, Gemma ha tratado un lado de su rostro con una sesión de láser y el otro con la nueva gama Revitalift Laser X3. El resultado de esta experiencia es, además de sorprendente, tremendamente inspiradora.

Parece mentira lo que un tratamiento puede hacer por mi piel en tan poco tiempo

Gemma (50 años) es científica y tiene una hija de 13 años. Como (casi) todas las mujeres en esa etapa, se cuida e intenta llevar un estilo de vida saludable, aunque su día a día suele ser bastante estresante. “Curiosamente, las arrugas no me preocupaban, quizás el contorno o el rictus. En cambio, las manchas eran mi principal problema porque soy pecosa y tengo que tener muchísimo cuidado con el sol. Sin olvidar, la firmeza, la falta de luz y la hidratación porque cuando te ves la cara más tersa y jugosa, está como rejuvenecida y resplandeciente”, afirma.

Cambios visibles

Durante un mes, Gemma fue notando los cambios que experimentaba su piel en ambos lados de la cara: “Ha sido una experiencia fantástica. A partir de la segunda semana, ya notaba como las manchas se difuminaban y en la tercera todo fue a más, de forma que no solamente lo veía yo, sino también la gente que me rodeaba”, cuenta entre risas.

La primera semana del experimento, se sometió a una sesión láser en uno de los lados del rostro, experiencia que describe como desagradable, ya que, además de doloroso, durante dos semanas se notaba la piel muy sensible, inflamada y acartonada. Mientras que en el otro empezó un tratamiento global (contorno, sérum, crema SPF20 y de noche) con Revitalift Laser X3 de L’Oréal Paris.

Según pasaban los días iba percibiendo cambios. En la primera semana apenas eran visibles, pero según pasaba el tiempo, resultaban cada vez más perceptibles. “Al principio si notaba la diferencia entre un lado y otro, ya que la piel tratada con láser –una vez superado el proceso– estaba más lisa, uniforme y con menos manchas. Mientras que en el lado del tratamiento los cambios, eran más lentos al principio, pero en la última semana eran espectaculares y visibles –muchas amigas me lo notaron–. De manera, que al finalizar el mes ambos lados se ven iguales, incluso mis manchas se han difuminado por igual. Yo soy la primera sorprendida, ya que cuando empecé nunca imaginé que tuviera unos efectos tan visibles en tan poco tiempo y luego cada semana mi confianza aumentaba y esto hacía que me motivara cada vez más. Pensaba si esto lo he visto en cuatro semanas, si sigo con Revitalift Laser X3 en tres o en seis meses voy a tener la piel fenomenal”.

Gemma, una de las mujeres que durante un mes ha probado dos soluciones antiaging: el nuevo Revitalift Laser X3 de L’Oréal Paris y una sesión de láser. pinit D.R.'

Cuidado a medida

A medida que cumples años, la piel se vuelve más exigente y necesita productos y cuidados que se adapten a cada etapa: “Por eso, aunque estos días he hecho todo el ritual por el compromiso adquirido con L’Oréal Paris, desde ahora lo voy a seguir haciendo porque he visto que da resultado. Si aprendes a aplicarte adecuadamente los productos y eliges los cosméticos idóneos para ti, los efectos se multiplican y se notan. Hay que ser constante, eso sí que es verdad y cuidar los pequeños detalles, como no acostarte con la piel sucia por mucha pereza que te dé o levantarte y pensarte que solo con agua ya tienes la piel limpia”.

La mujer entre los 40 y los 50 se encuentra en una etapa plena, en la que se siente a gusto. La luz es uno de los factores que más rejuvenece el rostro, aportando frescura y logrando el efecto ‘buena cara’, que te hace lucir resplandeciente y a gusto contigo misma: “Después de un mes, me noto fenomenal –y mis amigas también –. Además, mi cutis está mucho más luminoso, por lo que yo, que nunca salía de casa sin maquillarme, voy ahora con el rostro lavado y me siento igual de bien y de guapa”, sentencia Gemma.

Un nuevo aliado para tu piel

L’Oréal Revitalift Laser X3 cambia su fórmula, para seguir mejorando y convenciéndote con nuestros resultados visibles. Con una concentración en Pro-Xylane del 3% y adenosina –una molécula que potencia la activación celular–, este tratamiento global antiedad corrige las arrugas minuciosamente, mejora la textura de la piel y remodela los contornos.