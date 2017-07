Bio beauty

5 jul 2017 c. uranga

Pásate a la cosmética clean

Express Your Soul Uplifting Shower Foam con diseño de MAdC, de Rituals (8,50 euros).Go Organic Hidratante anti-Edad de Farma Dorsch (38 euros). Renewing Conditioning Treatment de Davines (26,70 euros).

Es la que huye de todos estos ingredientes que llenan las etiquetas de nombres larguísimos e impronunciables que, a pesar de no estar prohibidos por la legislación europea, no le hacen ningún favor ni a tu piel ni a tu pelo. "La mayoría son conservantes, emulsionantes y disolventes que, simplemente, ayudan a estabilizar la fórmula y no tienen nada que ver con sus objetivos de cuidar tu piel. Pero conseguir lo mismo con alternativas naturales encarece el resultado y complica el proceso", explica María Garnica, directora de Marketing de Weleda, una firma de cosmética bio certificada, cuyo origen se remonta a 1921. La lista es larga y seguro que de muchos de estos sospechosos ya has oído hablar: sulfatos, parabenes, siliconas, propilenglicol, ftlatos, aceites minerales y derivados del petróleo, como las parafinas.

Piensa en justo, solidario y sostenible

Aceite Tonificante de Lima Kafir de Tailandia, de The Body Shop (16 euros).Crema de Cuerpo Frappé de Verbena, de L´Occitane (26 euros). Agua de Uva de cultivo ecológico Edición Limitada de Caudalie (7,60 euros).

La filosofía de una belleza limpia va más allá de rechazar ingredientes sospechosos. Preocuparse del entorno de producción de estos ingredientes pasa por conocer la situación de las personas implicadas en la cadena de trabajo. Sobre todo cuando esta se encuentra en países con condiciones laborales muy diferentes de las nuestras.

The Body Shop lleva 30 años con proyectos de comercio justo, con más de 30 comunidades en 22 países, para conseguir situaciones de trabajo y precios dignos. L´Occitane tiene la distinción del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas por su campaña Hacer negocios en beneficio de todos con mujeres en Burkina Faso. Caudalie destina un 1% de su facturación al programa 1% for the Planet, para plantar árboles en zonas deforestadas.

Aumenta los ingredientes naturales

Gel de Ducha Concentrado con Mango & Cilantro de Yves Rocher (3,95 euros). SkinActive Tónico Limpiador Botánico con Savia de Aloe Vera, de Garnier (3,95 euros). Aura Botánica Bain Micellaire de Kerastase (22,90 euros).

A todos nos tranquiliza saber que el champú contiene sustancias de toda la vida, como la camomila ", explica Anabel Vázquez, autora, junto a María Martínez, del libro Ultracosmética y fundadora de la web de cosmética nicho Laconicum. El orden en el que aparecen los ingredientes de una fórmula en la etiqueta tiene mucho que ver con su presencia: cuanto más arriba en la lista estén los ingredientes botánicos, más natural será la fórmula. Natural, sí; pero ni ecológica ni bio.

"La cosmética natural emplea ingredientes naturales. La ecológica ha de llevar ingredientes de agricultura ecológica", explica María Orea, Relaciones Públicas de Yves Rocher, firma con ingredientes de agricultura ecológica certificada por Ecocert, aunque ellos prefieren hablar de cosmética vegetal. "El 100% de nuestros productos lleva activos vegetales". Las grandes siguen esa vía: Garnier ha aumentado hasta el 96% los naturales en la línea SkinActive Gama Botánica. Y Kérastase ha llegado hasta un 98% en su línea Aura Botánica.

Tómate muy en serio la belleza orgánica

Avocado & Jojoba Hydrating Day Cream de Pai (40 euros). En Laconicum. Aceite Corporal Regenerador de Granada, de Weleda (21,90 euros). Crema Corporal Regeneradora Intensiva de Bioxán (32,90 euros).

Tanto como quienes la producen, que se comprometen 100% con unos estándares de calidad difíciles de conseguir. Para obtener las certificaciones de su compromiso con una agricultura bio y orgánica, tienen que pasar controles muy estrictos. De hecho, es la única cosmética que puede denominarse 100% natural. Como explica María Garnica, de Weleda: "Los ingredientes de la cosmética bio certificada son 100% naturales y se producen de forma sostenible social y económicamente". Además de cultivos sin fertilizantes, pesticidas ni transgénicos, en Weleda cuentan con cultivos biodinámicos, que respetan los ritmos de la naturaleza.