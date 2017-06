El estilo de Eva González en verano

Compartir en google plus

Triunfa en televisión al frente de la quinta edición de MasterChef, en su vida privada no puede ser más feliz junto a su guapo marido, Cayetano Rivera, y en los negocios, Eva González también celebra sus éxitos. La modelo y presentadora sevillana lanza una nueva fragancia, Aguas Frescas, de la mano de Bodybell.

Según nos contó en una entrevista cuando presentó su primera fragancia, Origen, Eva siempre era fiel a un perfume, pero se cansó y decidió crear el suyo propio. Le ha ido tan bien, que la presentadora estrena el verano con nuevo perfume.

En esta ocasión, como en la anterior, su tierra, Andalucía, está muy presente en Aguas Frescas, que está formada por cuatro fragancias: Magnolia, Azahar, Bergamota y Rosa. "Me recuerda mucho a los olores de de Andalucía. La bergamota, azahar, jazmín, naranjos; una mezcla de aromas que me hace recordar grandes momentos que he vivido en las calles y los patios de mi ciudad, Sevilla", afirma Eva González.

Frescas, ligeras, florales, femeninas

Los nuevos perfumes de Eva González son perfectos para el verano con notas femeninas, florales, cítricas… Y son muy Eva, porque la presentadora tiene ese estilo: natural, femenino, alegre… Eva González apuesta por vestidos vaporosos, fluidos, con flores… Sin renunciar a la naturalidad y comodidad.

Su melena larga castaña es su seña de identidad. La sevillana la luce capeada, suelta con ondas ligeras y raya en el medio, o recogida con acabado wet. Su maquillaje siempre es natural y le gusta resaltar, sobre todo, su mirada con ahumados en tonos marrones, eyeliner y máscara de pestañas. Tampoco renuncia a una boca sensual con colores atrevidos como el rojo, el fucsia o el naranja.

Según nos confesó, siempre lleva en el bolso un gloss para hidratar sus labios. Y su truco de belleza para mantenerse radiante es "desmaquillarme todas las noches, no importa a la hora que llegue a casa, e hidratarme a diario, tanto el rostro como el cuerpo".

Talento español

Con el nuevo perfume de Eva González, las perfumerías Bodybell apuestan por el talento español a la hora de desarrollar sus proyectos más importantes. "Esperamos poder crecer en imagen y posicionamiento de la mano de Eva González porque apostamos por su talento y los valores que transmite, feminidad, cercanía y naturalidad, muy afines con las perfumerías Bodybell" afirma Blanca Marín, directora de marketing del Grupo Bodybell.

D.R. Aguas Frescas de Eva González: Azahar d.R. Aguas Frescas de Eva González: Bergamota D.R. Aguas Frscas de Eva González: Rosa D.R. Aguas Frescas de Eva González: Magnolia

Aguas Frescas de Eva González se distribuirá en exclusiva en las perfumerías Bodybell.