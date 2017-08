Que no te amarguen las vacaciones

5 ago 2017 c.u.

La espalda llena de granos

El acné en esta zona se puede convertir en un infierno para la gente que lo sufre, sobre todo los adolescentes. Los granos suelen ser dolorosos y se infectan con facilidad. El enemigo es el mismo que en el acné del rostro, la bacteria Propionibacterium acnes. Así que necesitas los mismos activos para luchar contra ella: ácido salicílico por su acción antibacteriana, antimicrobiana y queratorreguladora, y ácido glicólico para desincrustar imperfecciones.

Lo que cambia es la forma de dártelos. Prueba con un espray corporal como Acniben, con aplicador 360 º que llega a las zonas más difíciles. Y mantén la misma higiene estricta que el resto del año con un limpiador como el gel de Kerancyl, enriquecido con Myrtacine. La buena noticia es que si estás en la playa, gracias al sol y a los minerales del agua de mar, la cosa mejora muchísimo. La mala es que hay muchas posibilidades de que después de este respiro estival, se produzca un rebrote en otoño.

Acniben Body de Isdin Teen Skin (19,20€). Kerancyl Gel Limpiador para pieles con tendencia acnéica de Ducray (17,65€) pinit

La zona exterior del brazo

Esa sensación de papel de lija en la cara posterior de los brazos se conoce como keratosis pilaris y es una de afeccciones de la piel más comunes. Surge por una excesiva acumulación de queratina (la principal proteína de la piel) en los folículos pilosos y se produce durante el invierno, cuando la piel está asfixiada bajo capas de ropa. Aunque la tendencia sería un peeling en profundidad, en realidad tienes que tratar la zona con mucha delicadeza. Si eres demasiado brusca, puedes producir una inflamación de los folículos. Busca exfoliantes suaves y aplica después cremas y aceites como el de caléndula.

Resist weightless Body Treatmet de Paula´ Choice (25€). Exfoliante Suavizante de Semilla de Uva Francesa, de The Body Shop (24€). pinit

¡Odio el sudor!

Pues no te va a quedar más remedio que hacer las paces con él, porque la evaporación del sudor es, precisamente, la forma que tiene tu cuerpo de regular la temperatura y evitar que te asfixies cuando aprieta el calor. Vamos, que te está salvando la vida aunque te cueste creerlo cuando transpiras como una fuente y tu ropa se llena de cercos. Pero también es verdad que a una hiperhidrosis, que es como se conoce al exceso de sudoración (puedes llegar a expeler hasta 10 litros en condiciones extremas), se le puede poner remedio.

Primero puedes intentarlo con desodorantes con una carga extra de activos antitranspirantes, como Chilly Intensive. Eso sí, tienes que tener en cuenta que estos ingredientes (sales de aluminio sobre todo), bloquean el poro y provocan una reducción de la sudoración, pero también del desarrollo normal de la funcion termorreguladora. Incluso se cree que pueden interferir con hormonas como las feromonas, que también se excretan de tu cuerpo por las mismas glándulas. Pero si la cosa va a más y te resulta insoportable, ya se ha demostrado que la inyección estratégica de botox en axilas y manos reduce ostensiblemente la producción de líquido.

Desodorante Granada sin sales de aluminio de Weleda (7,95€). Desodorante Intensive de Chilly (2,99€). Desodorante 48h Fleur de Figuier de Roger & Gallet (12€). pinit

Ampollas en los dedos

Esto ya no es tan común, pero no te asustes. Se trata simplemente de una reacción cutánea a la agresión del sol. Es un tipo de eccema denominado dishidrótico que produce estas pequeñas ampollas que pican muchísimo y se acaban rompiendo de forma espontánea para dar paso a una ligera descamación igual de desazonante. Desde luego tienes muchas más papeletas para que te toque si tienes tendencia a sufrir eccemas y la piel muy seca. Pero el desencadenante es el sol. Procura no rascarte y aplica una buena capa de fotoprotector para evitar que vuelva a suceder. Y si es muy insistente, pide cita con tu dermatólogo.

Heliocare 360º Gel Oil Free de IFC (26,15€). Ultra Light Daily UV Defende de Kiehl´ (32€). pinit

Pelos que se enquistan

Te sucede a los pocos días de la depilación. Sobre todo, cuando tu método de referencia son la cera o la depiladora eléctrica. Probablemente te pasaría mucho menos si usaras la maquinilla y podrías acabar definitivamente con ello si te decidieras por fin a hacerte la láser definitiva. Este problema se conoce como pseudofo-liculitis y las razones por las que sucede no están nada claras. Suele tratarse de una predisposición natural de la piel a cerrarse por encima del folículo. Y mientras que las mujeres la sufren esencialmente en las piernas y en las axilas, a los hombres les pasa a menudo en la barba.

El problema aumenta en verano porque, como toca enseñar piernas, seguro que te depilas muchas más veces. Pero ten cuidado también con las cremas corporales demasiado grasas, porque pueden contribuir a la aparición de estos pequeños quistes. La forma de evitarlos es utilizar productos específicos con ácido salicílico que evitan la queratinización de la zona nada más depilarte. Tienes que ser constante y aplicarlos varias veces durante los 10 días siguientes, que es cuando vuelve a formarse el pelo, para que mantenga la salida liberada cuando le toque asomarse.