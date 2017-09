Rellenos inyectables: beneficios y desventajas

4 sep 2017

Que sus resultados sean tan 'prêt-à-porter' les ha convertido en el número uno del top ten de los tratamientos médicos-estéticos. De hecho, en combinación con la toxina botulínica, es, según especialistas, la mejor forma de retrasar el envejecimiento y, por ende, prolongar la juventud del rostro.

Con el tiempo las facciones no solo reflejan los signos de la edad, sino que se muestran mohínas y endurecidas. ¿La solución? inyecciones de: Ácido Hialurónico, Hidroxiapatita de Calcio, Ácido Poliláctico sintetico y Transferencia de Grasa, los rellenos o 'fillers' más populares.

¿Qué son?

Los fillers o implantes de relleno tisular son todos los productos sanitarios regulados por el Real Decreto 414/1996, del 1 de marzo, por la directiva comunitaria 93/42/CEE y por la Agencia Española del Medicamento del 1 de junio de 2009 que los define como "productos que se aplican mediante inyección, aguja u otro sistema de aplicación, cuya finalidad es modificar la anatomía y que se utiliza con finalidad plástica, reconstructiva y estética para corregir arrugas, pliegues y otros defectos de la piel, para aumento de pómulos y labios".

Beneficios

Podemos considerar que todos los requisitos exigibles son de provecho para la seguridad del paciente: biocompatibilidad de la molécula de relleno que ha de ser demostrada con estudios clínicos de al menos 3 años, su seguridad, que debe tener también 3 años de estudios, una publicidad verídica, la autorización de la AEM, deben ser suministrados en jeringa cerrada y de un solo uso etiquetados para su trazabilidad y testados.

Origen

El ácido hialurónico es biológico, la hidroxipatita cálcica y el betafosfato tricálcico son por biosíntesis y el ácido poliláctico es sintético y biológicamente inerte, todos son biodegradables, se degradan de forma natural a través de procesos naturales, no producen sensibilidad ni a corto ni a medio plazo, son completamente reabsorbibles, no cancerígenos, no tóxicos, no migratorios, tienen una consistencia similar al tejido y todos poseen documentación científica que lo avale.

El plus

Otro gran rendimiento es la gran variedad de productos que existen y que permiten al profesional elegir el implante de relleno en función de las características del paciente y sus expectativas, de la zona a tratar y de la técnica a emplear.

Inconvenientes

Pueden aparecer ligeros hematomas que desaparecen en pocos días. No se pueden inyectar durante el embarazo o lactancia. Abstenerse con piel infectada, inflamada o con herida abierta. No son convenientes en personas que desarrollen queloides, enfermedades autoinmunes o diabetes descompensada.

Cuidados post tratamiento

Evitar la luz del sol directa, no hacer ejercicio físico en las 4 horas siguientes, no aplicar productos que contengan retinoides, no ingerir alcohol y no maquillarse en 12 horas.

La Dra. Beatriz Estébanez Gastón, médico estético de la Clínica Menorca, te explica a continuación, que puedes esperar de cada uno de los rellenos:

Ácido Hialurónico

Antes de elegir un ácido hialurónico, es muy importante hacer un buen diagnóstico, porque hay muchos tipos y hay que saber cuál de ellos dará armonía al rostro. Hay un abanico importante de ácido hialurónico y hay que tener en cuenta si es reticulado o no reticulado y su reología. Un ácido hialurónico es reticulado cuando se le ha añadido una sustancia para que retenga el agua, aumente de volumen y dure más. El ácido hialurónico no reticulado no da volumen, simplemente hidrata la piel y se aplica con la técnica de mesoterapia. La reología es la propiedad fisicoquímica del producto, por lo que puede ser elástico, viscolástico o plástico. Evidentemente, desde el ácido hialurónico fluido hasta el plástico la reticulación va aumentando.

Efectos: Hidrata, da volumen y el efecto es inmediato. Nuestra piel pierde el ácido hialurónico con el tiempo, pierde grosor, consistencia, tono, la textura cambia. Aportarle lo que ha perdido es un gran beneficio para el metabolismo de la piel, para la textura, la luminosidad, da un aspecto más saludable. Inconvenientes: Es prácticamente universal, exceptuando que solo se puede inyectar en pacientes sanos o con patologías controladas.

A diferencia del Ácido Hialurónico, los rellenos de: Hidroxipatita Cálcica, Policaprolactona, Betafosfato Tricálcico y Ácido Poliláctico no tienen efectos inmediatos, hay que esperar dos meses mínimo. Estas sustancias estimulan la formación de colágeno, es decir, tienen una doble acción, dan volumen y al formar el colágeno tenemos un mayor número de células que también rellenan.

Otro beneficio es la duración del producto, que es mayor.

Particularidades de cada uno de los fillers: Hidroxipatita cálcica (Radiesse®): dura aproximadamente un año y además de su efecto volumen , genera la formación de colágeno produciendo un efecto tensor. Por lo general se realizan depósitos en abanico con la ayuda de una cánula. Los puntos de entrada coincidirán con zonas donde se necesite reducir la flacidez

Policaprolactona (Ellansé™): se puede ajustar su duración entre 1 y 3 años, dependiendo del tamaño de la molécula policaprolactona. Se inyecta muy bien, consigo resultados muy naturales con la técnica “botones de anclaje”, lo dejo en puntos de sujeción y los cruzo.

Betafosfato tricálcico (Atleán): dura 12 meses no está indicado para eliminar arrugas, sino flacidez, retrae la piel, no rellena como el ácido hialurónico.

Ácido poliláctico (Sculptra®): dura 18 meses, pero hay que preparar el producto un día antes del tratamiento. Tiene una desventaja adicional, y es que el producto se cristaliza; no se puede poner ni muy rápido ni tampoco lento, hay que aprender a cogerle el punto. El efecto es más plástico, pero no se percibe hasta que pasen al menos de 6 a 8 semanas.

Transferencia de grasa Efectos: conocida también como Lipofilling. Es un tratamiento autólogo (la misma persona es donante y receptora) que funciona muy bien. Los depósitos de grasa que puedan estar instalados en caderas, abdomen, flancos y cartucheras se usan para rellenar las arrugas y depresiones del rostro .

. Inconvenientes: Hay que considerar la cantidad y calidad de la grasa a inyectar y la condición de la piel. Se trata de extraer e inyectar mucha grasa porque la mayoría se vuelve a reabsorber. Para conseguir un volumen importante hay que dar, en principio, un volumen exagerado. Depende mucho también de la calidad de la grasa de la paciente, y de la piel donde se tiene que asentar. Una persona que se cuida y se alimenta bien, tiene mejor calidad de grasa, si se es fumadora por ejemplo funciona peor.