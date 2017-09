Terapia biofotónica, lo último en rejuvenecimiento facial

27 sep 2017

Parar el reloj para que nuestra piel no envejezca aún no es posible, pero cada vez tenemos a nuestro alcance un mayor número de tratamientos que nos ayudan a paliar los efectos. Además, la tecnología avanza a pasos agigantados y frente al lifting o la cirugía estética, cada vez hay más terapias no invasivas, sin efectos secundarios y con resultados rápidos y duraderos.

El Grupo de Dermatología Pedro Jaén ha presentado la terapia biofotónica, un novedoso tratamiento de rejuvenecimiento facial. Inspirado en la fotosíntesis, esta terapia estimula los propios mecanismos de reparación de nuestra piel para inducir el rejuvenecimiento.

La gran novedad de la terapia biofotónica, según nos ha explicado la doctora Mayte Truchuelo, es el "enorme estímulo en la producción de colágeno del 400%". Con la edad nuestro cuerpo deja de generar tanto colágeno y esto se traduce en arrugas, pérdida de luminosidad, flacidez… Con la terapia biofotónica conseguiremos aumentar la producción de colágeno y reducir las arrugas, las cicatrices y el tamaño de los poros, además de inducir el tensado de los tejidos.