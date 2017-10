El rarísimo consejo antiedad de Vivienne Westwood

2 oct 2017

Puede que tenga 76 años, pero Vivienne Westwood, la gran dama del punk, sigue en la cresta de la ola, inspirando colecciones más políticas que nunca (ha abrazado la causa de la sostenibilidad) e incluso pasándolas ella misma en la pasarela. La semana pasada, Westwood acudió a París para contemplar la última colección de su firma, a cargo de su director creativo y también marido, Andreas Kronthaler. Y allí le preguntaron por lo único: su edad.

Por algún motivo, en cuanto las mujeres cumplen los 40, comienzan las preguntas sobre cómo llevan la edad, cómo mantienen su belleza o cuántas operaciones se han hecho. Recordemos el enfrentamiento entre Jane Fonda y una periodista estadounidense la semana pasada. A Westwood, que tiene 76, un periodista the 'The Guardian' le preguntó cómo mantiene una apariencia tan "resplandecientemente juvenil". La respuesta de la diseñadora no tiene pérdida...

"No me lavo demasiado", soltó Vivienne. A renglón seguido, Kronthaler añadió: "Solo toma un baño una vez a la semana. Por eso está tan radiante". Sea verdad o media verdad, no se puede ser más punk que Westwood, insumisa no solo en su activismo ecológico, sino ante la multitud de rituales de belleza y limpieza que ordena la vida contemporánea. Ahora bien: ¿de verdad solo una vez a la semana? ¿No habrá exagerado?