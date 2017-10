VI Edición de los Premios Belleza de Mujerhoy a los mejores productos del año

16 oct 2017

Los Premios Belleza de Mujerhoy celebran su sexta edición con las ganas y la ilusión de que el éxito sea aún mayor que en ediciones pasadas. En esta edición buscamos los mejores productos del año en estas categorías: Tratamiento facial premium, Sérum, Dermocosmética, Tratamiento facial específico, Tratamiento para los ojos, Tratamiento facial diario, Base de maquillaje, Colorido rostro, Beauty Tech Gadgets, Cuidado cuerpo específico, Cuidado cuerpo diario, Tratamiento para el cabello, Cabello 'styling', Perfume flechazo, Perfume revelación y Fragancias Mujer

Para ello, contamos con las votaciones, comentarios y posts de un jurado experto de lujo formado por cinco reconocidas blogueras como son Bárbara Crespo de 'El blog de Bárbara Crespo'; Liliana Guerra de 'Beauty and healthy life'; Tamara Izquierdo de 'My Celebrity Skin'; Elena Vida de 'Style in Madrid' y Leticia Sánchez de 'My Crazy Makeup'. Sus votos a cada uno de los productos supondrán un tercio del total de la votación final pero, ¿y el resto?

En Mujerhoy no nos gusta hacer nada sin contar con vosotras, nuestras usuarias, así que además de un comité de la redacción que también evaluará los productos (33%), son vuestros votos con otro tercio de peso, los que elegirán a los ganadores de cada categoría en esta VI Edición de nuestros Premios Belleza.

Tan sencillo como entrar en la página de los Premios, e ir votando a vuestros favoritos en cada uno de los apartados. Para animaros a que votéis cada semana regalaremos dos lotes con una selección de 12 cosméticos nominados. ¿A qué esperáis?