Blanca Suárez: "Necesito jugar con mi imagen"

Blanca Suárez está a punto de comenzar el rodaje de la nueva película de José Luis Cuerda, 'Tiempo después', y será el momento de decir adiós a su querida melena decolorada. Porque alegrías profesionales aparte, 'Las chicas del cable' le ha permitido hacer una de las cosas que más le gusta: tunearse el pelo. "¡En la serie me ponen peluca, así que he aprovechado!", cuenta riéndose en esta sesión como embajadora de Germaine de Capuccini.

"Cuando era más joven, me hacía cualquier cosa. He llevado pelos de todos los colores, rapados, cortes imposibles... Me resulta aburrido tener siempre el mismo aspecto; no es que me convierta en otra, pero me gusta jugar con la imagen. Y lo hago menos de lo que quisiera, porque con mi profesión no es fácil". Con el maquillaje y los looks para la alfombra roja le ocurre lo mismo: "El sota, caballo y rey para no fallar me lo sé, pero según la situación, les digo a Natalia y Leticia, la maquilladora y la estilista: "Hoy me apetece ponerme cristales en los ojos o un escote así". Ahí esta la gracia, ¿no?", afirma.

Pero haga lo que haga Blanca, 29 años y urbanita confesa, siempre tiene una piel perfecta. Es una de las razones por la que la firma cosmética Germaine de Capuccini la escoge como madrina de Excel Therapy O2, una línea para prevenir el envejecimiento combatiendo los efectos de la polución y las agresiones externas. "Me he puesto muchas veces en manos de Germaine de Capuccini y soy fan. Cuando me asocio con una marca es porque me gusta como consumidora y puedo defenderla. Si no, no lo haría -reconoce-. Me apasionan sus tratamientos en cabina y, aunque tengo buena piel, la cuido. Me encanta apagar el móvil, desconectar y dedicar hora y media solo a cuidarme. También soy de las que organizo beauty days en casa y me hago peelings, me pongo mascarillas... ¡Me da mucho gusto!".

Desde que se dio a conocer hace una década en 'El internado', Blanca no ha parado de trabajar. Ha protagonizado series y ha repetido en la gran pantalla con directores como Pedro Almodóvar y Álex de la Iglesia. Sueña con una película en el fin de mundo y lleva con estoicismo que la comparen con Penélope Cruz: "¡Ya me gustaría! Es un halago", dice. Su lema es disfrutar del día a día: "Soy de la teoría que hay que currar sin parar. Intento encajar todos los proyectos, salvo que no haya por dónde cogerlos, porque no quiero quedarme en casa esperando la película perfecta. La vida no es así; hay que trabajar porque hay que comer y porque tengo mucho que aprender".

Sobre si el físico sigue siendo determinante, es clara: "En esta sociedad, para bien y para mal, sigue importando la imagen. Todos luchamos y abanderamos movimientos a favor de la naturalidad, las curvas... pero creo que es falso, hipócrita. Todos participamos en esa contradicción. La profesión es visual, aunque al final las cosas caen por su peso: sueles empezar con personajes en los que el físico influye mucho, pero si a los 40 y sigues ahí, ya hablamos de otros valores".

Hubo un tiempo en el que la madrileña no podía salir de casa sin tener paparazzi al acecho. Su popularidad y sus noviazgos con Miguel Ángel Silvestre y Dani Martín la convirtieron en personaje "rosa". Tras dos años de relación con el actor Joel Bosqued, ya no es objetivo. "He pasado temporadas en las que estaba angustiada; ahora ya no".

Contar con 1.700.000 seguidores en Instagram tampoco ayuda a mantener la privacidad. "Da igual lo que hagas o digas, siempre se da la vuelta y recibes críticas. Son pocos los que lanzan flechas, pero a veces estás más vulnerable y te hieren. Me he planteado salir de las redes, pero me da rabia que los haters, desde el anonimato, ganen. A veces contesto porque los colocas en su sitio, los haces reflexionar y te sirve de terapia, te sitúas donde te corresponde... Además, estoy en un momento especial, me conozco mejor y me acepto con mis cosas buenas y malas".

