Cremas antiedad: a partir de los 50

28 oct 2017 c. uranga

Tu principal enemigo: la menopausia

Es la culpable de que los niveles de estrógenos y progesterona desciendan de forma radical. "Su disminución afecta sobre todo a las glándulas sebáceas, que producen muchos menos lípidos de los que generaban anteriormente, lípidos que son esenciales para mantener tu piel suave, elástica y flexible", explica Doris Day, experta de Olay. También son los responsables de que todo se mantenga en su sitio. Pero ahora, la flacidez de los 40 se multiplica a partir de los 50 porque se pierde grasa en lugares decisivos: los labios, los pómulos, los párpados. Esa es la razón principal por la que se hunden y se afinan tanto los rasgos del rostro.

Cuidado con... las manchas

Si a lo largo de tu vida la prudencia o imprudencia a la hora de exponerte a los rayos solares ha sido un factor muy importante en la aparición de manchas en la cara, en este momento vital que atraviesas los cambios hormonales son terreno abonado para la aparición de hiperpigmentaciones en el rostro.

Te sucedió durante el embarazo y te ocurrirá ahora en pleno climaterio. Es una realidad que no se puede evitar. Sin embargo, si estás prevenida puedes controlarlas y actuar desde el principio. Y, por qué no, acude a tu dermatólogo para que te dé un repaso con luz pulsada y láseres de última generación como el fráxel. En cualquier caso, también cuentas con tratamientos cosméticos específicos que te ayudarán a mantenerlas controladas y a que no sigan apareciendo otras nuevas que avejentarán tu imagen.

Tus grandes problemas: sequedad y arrugas profundas

Las hormonas que claudican durante la menopausia juegan un papel esencial en la flexibilidad, pero también en la capacidad de la piel del rostro para retener la hidratación en su interior. Y ya nunca más recuperas los niveles de hidratación anteriores. Por eso la capa córnea se afina cada vez más y, a partir de los 60, tiene un aspecto como de finísimo papel de fumar.

La solución: cremas emolientes y concentración de activos

Tu objetivo es mantener todo lo que habías conseguido hasta ahora y no ceder ni un milímetro de terreno al envejecimiento. Para eso necesitas cremas emolientes y con texturas ricas y nutritivas pero, sobre todo, que contengan en elevadas concentraciones todo lo que estás echando en falta en tu organismo: calcio para mejorar la cohesión de la piel, ceramidas para relipidar, epigenol para dinamizar los mecanismos en funcionamiento, células madre dérmicas para reactivar la regeneración y extracto de harungana para recuperar la tonicidad.

d. r. Multi-Intendif Masque-Sérum Liftant de Clarins (95 ¬). d. r. Re-Nutriv Ultimate Lift Regenerating Youth Rich Cream de Estée Lauder (310 euros). d. r. Pro 60+ Timexpert SRNS de Germaine de Capuccini (65 euros). d. r. Revitalift Láser X3 SPF20 de L´Oréal Paris (19,90 euros). d. r. Absolue L´Extrait Edición Limitada Alex & Marine de Lancôme (378 euros).

*Artículo originalmente publicado en el número 968 de mujerhoy.