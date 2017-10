28 oct 2017 c. uranga

Tu principal enemigo la contaminación

“El 80% de nuestro envejecimiento cutáneo se debe a aceleradores como las contaminación o el sol. La edad y la genética apenas cuentan en un 20%”, sentencia Virginie Couturaud, directora de Investigación y Desarrollo de Yves Rocher. “La razón es que los metales pesados y los contaminantes que hay en el aire producen una agresión oxidativa mucho mayor y generan un producción excesiva de radicales libres, que son las moléculas que dañan la piel desde el interior”, explica la experta. Ya se sabía que los radicales libres son capaces de alterar los mecanismos biológicos de protección y reparación cutánea. De hecho, son los responsables de la oxidación de la piel que provoca arrugas y falta de firmeza. Lo malo es que la polución acelera ese proceso.

Cuidado con… la falta de sueño

Es otro factor que no puedes descuidar en absoluto. No solo porque los signos de fatiga en el rostro son muy evidentes (tono grisáceo, ojeras hundidas, gestos caídos), sino porque el proceso de regeneración cutánea, que contrarresta todas las agresiones sufridas durante el día, se produce por la noche, mientras duermes. “No hay nada, ni tratamientos ni cremas, que reemplacen lo que consiguen ocho horas de buen sueño”, apunta la dermatóloga de Olay Doris Day. Si lo interrumpes o si te acuestas muy tarde y no das tiempo suficiente para que se complete ese proceso, no se produce esa reparación tan necesaria y el ADN dañado de las células empieza a replicarse con fallos. Y sí, aunque no lo creas, es una situación irreversible.

Tu gran problema: las líneas de expresión

"Los efectos oxidativos y las consecuencias metabólicas alteran la estructura proteica de la piel, lo que produce una pérdida de cohesión celular y una desorganización de la unión dermo-epidérmica", explica Virginie Couturaud, de Yves Rocher. Todo esto significa que la piel se asfixia, porque sus células están llenas de toxinas y pierden la capacidad de repararse en los puntos en los que nuestros gestos más habituales se repiten constantemente. En esas zonas aparecen los precursores de las arrugas: unas líneas que se rellenan por la noche con activos hidratantes, pero que vuelven a marcarse en tu rostro según va pasando el día. Si no las tratas a tiempo, con activos que potencien la síntesis del colágeno y la elastina, el tejido se acabará rompiendo y será imposible hacerlas desaparecer.

La solución: despliega los escudos antipolución

Tu objetivo es enseñar a la piel a defenderse. Porque, aunque empiezas a necesitar activos repulpantes, como el ácido hialurónico, lo más importante es contrarrestar la acción de las agresiones externas como el sol y la contaminación. Tienes que confiar en los antioxidantes, como el resveratrol, el eminol, el ácido ferúlico, los polifenoles de pepita de uva, el extracto de picea o la vitamina C y E, que desafían a los radicales libres. Y en activos vegetales, como el extracto superconcentrado de aphloia, una planta originaria de los Altos de Madagascar que tiene excepcionales capacidades de reparación y protección y que mejora notablemente la barrera de protección natural de la piel.

d. r. Elixir Jeunesse Réparation + Anti-pollution Tratamiento Reestructurante de Yves Rocher (21,95 euros). d. r. Abeille Royale Black Bee Honey Balm de Guerlain (56,80 euros). d. r. L´Intemporel Blossom Créme Révélatrice D´Éclat de Givenchy (74,50 euros). d. r. Vine [Activ] Soin Hydratant 3-en-1 de Caudalie (36,12 euros). d. r. Sérum Nº 3 Gran Reserva Detox Global de Esdor (53,80 euros).

*Artículo originalmente publicado en el número 968 de mujerhoy.