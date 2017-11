Los productos de belleza 'must have' de la temporada estÃ¡n en Guapabox

2 nov 2017

Aunque oficialmente desde el 22 de septiembre es otoño, ni el frío ni las lluvias han aparecido prácticamente hasta ahora. Pero ya sí, ya no hay vuelta atrás, y el cambio de hora, además de menos sol, nos ha traído un importante descenso de las temperaturas.

¿Por qué hablamos del tiempo en la sección de belleza? Pues porque tu piel sufre mucho por los cambios de tiempo, aunque no te lo creas. Y es importante adaptar nuestra rutina de belleza a la temperatura. Guapabox te trae este noviembre una selección de productos de belleza 'must have' de la temporada, pensados para que te prepares antes de que llegue el frío.

En la cajita de este mes vas a encontrar una crema facial con ácido hialurónico y colágeno marino, una mascarilla détox antipolución (fundamental si vives en una ciudad), un protector para tus uñas, una espuma de ducha deliciosa y agua micelar para tu cabello. Sí, has leído bien, el agua micelar ya no solo se utiliza como desmaquillante. ¿Quieres conseguir todos estos productos por solo 15,95€? Pues no tardes en realizar tu suscripción.