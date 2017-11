5 cosas que debes saber sobre el sÃ©rum antes de usarlo

14 nov 2017

Compartir en google plus

Los beneficios del sérum son numerosos para la piel, siempre que elijas el más adecuado para tu rostro. Muchos expertos coincidien en que incluirlo en la rutina de belleza marca la diferencia a la hora de preservar la juventud de la piel.

Pero, en torno al sérum hay todavía muchas dudas: ¿sustituye a la crema? ¿Cuántas veces al día hay que usarlo? ¿A partir de qué edad se recomienda? Nuestras compañeras de Guapabox nos las resuelven y nos explican 5 cosas que debes conocer del sérum antes de usarlo.

1. Se aplica sobre el rostro limpio y antes de la crema

Limpia bien el rostro, tanto por la mañana como por la noche, y después del tónico, ya puedes aplicar el sérum. El sérum actúa en las capas más profundas de la piel pero, no sirve de nada si hay suciedad que tapona los poros, ya que no le permitirá penetrar adecuadamente. Tampoco sirve si después no aplicas tu crema habitual.

2. Aplícalo dos veces al día

Para sacarle mayor partido aplícalo 2 veces al día, mañana y noche. Si te da mucha pereza, elige la noche, ya que la limpieza que realizamos antes de dormir suele ser más profunda y los activos podrán actuar con más eficacia mientras duermes.

3. ¿A qué edad empezar a aplicarlo?

El sérum no es solo para las pieles maduras... Continua leyendo en Guapabox esta información y las otras cosas que tienens que conocer sobre el sérum antes de incorporarlo a tu rutina de belleza.