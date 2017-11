Tratamientos para despertar la juventud de tu mirada

19 nov 2017

Son tus ojos los que dicen todo de ti: si eres feliz, si te entusiasma tu trabajo, si el chiste no te ha hecho gracia, si te has enamorado de repente o si te puede la tristeza. También son los primeros en delatar que no duermes lo suficiente, que vas sin pilas por la vida y que ya has cumplido los 40. Te proponemos un programa total que tiene en cuenta todas tus necesidades, desde que te levantas hasta que te acuestas, para que recuperes esplendor en la mirada en tiempo récord.

El quid de la cuestión

La piel alrededor de los ojos es hasta cuatro veces más fina que la del resto de la cara. Eso significa que todo lo que suceda bajo ella se va a ver mucho más que en cualquier otra zona del cuerpo. Y, además, tanto la circulación sanguínea como la linfática son más lentas y complejas que en las mejillas o la frente, por lo que la situación se complica aún más.

Por eso cuando líquidos y toxinas quedan retenidos, enseguida se forman bolsas. Y cuando los hematíes se acumulan en los vasos sanguíneos aparece ese color azulado en forma de arco que hunde tu mirada. La capa de piel es tan delgada y transparente que deja que todo eso que te hemos contado se observe desde el exterior.

Para rematarlo, la piel de esta zona está sometida al movimiento constante de los 43 músculos del rostro. De hecho, utilizas 26 solo para sonreír. Y aunque es un síntoma de buena salud mental, tu sonrisa es, precisamente, la culpable de la mayor parte del entramado de líneas de expresión alrededor de tu mirada que se convertirán en arrugas. Por supuesto, nuestro plan de choque no consiste en dejar de pasarlo bien. Al contrario, la idea es dar a tu piel las herramientas necesarias para que tus felices gestos tarden más en dejar marca.

TU ESTRATEGIA DE DÍA: Lo primero que necesitas es reforzar esa piel para que se enfrente con un buen escudo de protección a todo lo que le espera durante el día... Alga de Juventud combinada con un polímero flexible de Blue Therapy Eye-Opening Sérum de Biotherm (52€); o la adenosina y el extracto de acacia de Sisleÿa L'Intégral Anti-Age Créme. Contour des Yeux et Lévres de Sisley (165€). Favorece la producción de energía en las mitocondrias de las células.

Otro componente necesario es una buena dosis de resveratrol con Premier Cru La Créme Yeux de Caudalie (53,80€) y de niacinamida y vitamina C, presentes en Olay Eyes. Crema Contorno de Ojos Iluminadora de Olay (29,99€)

Todos contribuyen a crear una salvaguardia compuesta de antioxidantes que, además de iluminar, ayudan a proteger. Los péptidos también son necesarios, porque tienen la capacidad de engrosar la piel con el tiempo

LA SOLUCIÓN INSTANTÁNEA: Los desastre en momentos decisivos requieren de respuestas rápidas y remedios inmediatos. Y no hace falta que sea el día de tu boda, puede ser una entrevista de trabajo. Para esos segundos clave confía en los activos más potentes y los sistemas de aplicación más revitalizadores.

Como los roll-on o los masajeadores que favorecen la penetración de activos de efecto lifting, como el principio 3.5-DA de Lift Flash Eye Revitalizer de Chanel (125€) o el extracto de caoba y de tulipán púrpura de Lift Integral Sérum Lifting Ojos y Párpados de Lierac.(44,50€)

Los parches de tejido también son un buen aliado. Con su acción localizada, ayudan a que estos ingredientes lleguen aún más lejos.

Otro producto estrella que ofrece resultados inmediatos es el Hydro Gel Eye Patch de María D'uol (39€)

TU TRATAMIENTO INTENSIVO: Si lo que sucede alrededor de tus ojos te preocupa mucho más de lo que le pasa al resto de tu cuerpo (celulitis incluida), necesitas un paso más en la rutina de tus cuidados. Puede ser una mascarilla específica con factores de crecimiento, como EGF Eye Mask Treatment de Bioeffect (85€).

O directamente toda una rutina de cuidados como el Pack Mirada Rejuvenecida de Talika (99€). Incluye parches y un aparato específico, Time Control, capaz de reducir el aspecto de las arrugas gracias a la acción de luz de diferentes longitudes de onda, ionoterapia y microvibraciones.