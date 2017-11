Proteoglicanos, elixir de juventud en ampollas

21 nov 2017

Si eres de las que te interesas por el mundo de la belleza y sus avances, seguro que ya te has familiarizado con términos como ácido hialurónico, retinol y colágeno, tres ingredientes estrellas que llevan años liderando el mercado por su demostrada eficacia para combatir los signos que el paso del tiempo deja en la piel.

Pues ahora, si quieres conservar o devolver la tersura y luminosidad e tu piel fatigada, apagada y fotoenvejecida, y aún no te suenan los proteoglicanos, ya puedes poner atención porque son un "must have" indispensable en tu botiquín de belleza.

¿Qué son los proteoglicanos?

Se trata de sustancias que se encuentran en el organismo como uno de los componentes del cemento intercelular, junto con el colágeno, las elastina y el ácido hialurónico. Tienen función estructural y están presentes fundamentalmente en el tejido conectivo (mucosas, grasa, cartílago, sustancia fundamental de la matriz extracelular (MEC) que cohesiona las células del organismo…), epitelial y óseo.

¡Pero! como bien habrás supuesto, los proteoglicanos propios se van degradando, incluso dejan de generarse de forma natural. Entonces, más o menos a partir de los 25 o 30 años, conviene iniciar, como prevención cosmética, su aplicación. Añadirlos de forma tópica para que vayan realizando su gran labor cosmética en la piel es una de las acciones más sencillas y efectivas con las que cuenta la cosmética antiedad.

¿Por qué en ampollas?

Elisa Suñer, directora técnica y de I + D, de Martiderm, una de las marcas de dermocosmética puntera en incluir proteoglicanos en sus fórmulas, explica por qué aparecen casi exclusivamente en este formato. "Las ampollas de proteoglicanos necesitan que sea así porque son muy delicadas al contacto con el exterior. Cuando incide la luz o el aire, alguno de los ingredientes que suelen estar también incluidos en las fórmulas, como es el caso de la vitamina C, y cada proteoglicano, se oxida perdiendo rápidamente sus propiedades". Por eso es importante saber que cada ampolla, salvo que sea otro formato, debes utilizarla en un único uso. Si rompes el envase y lo dejas abierto durante varios días habrá una descomposición molecular al contactar con la luz y el oxígeno y perderá toda su efectividad.

Doble efecto

La aplicación de los proteoglicanos cumple dos funciones diferentes, pero complementarias. Como tratamiento flash para usar en momentos puntuales, cuando se necesite un efecto tensor e hidratante inmediato. Y también son decisivos como curas periódicas ya que a largo plazo activan la producción de colágeno, y ayudan a sintetizar los proteoglicanos naturales al fabricar una estructura sólida que permite la creación de una red de hidratación continua.

La doctora Paloma Borregón, comenta que en el caso de Endocare-C Proteoglicanos Oil Free Ampollas, están avaladas tanto científicamente como por los mejores profesionales de la medicina dermatológica. "Tienen una ventaja frente a todas las demás y es la tecnología SCA factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento juegan un papel fundamental en la regeneración de la piel y al combinarse con la vitamina C pura y estabilizada y los proteoglicanos trabajan todas sus capas, lo que proporciona una regeneración con efecto "loop" (acción en cadena de efecto multiplicador, actuando en distintas capas de la piel y reactivando las células que a su vez generan nuevos factores de crecimiento) además de luminosidad, hidratación y un potente efecto antioxidante".

Modo de empleo

Lavar bien el rostro y eliminar cualquier rastro de maquillaje. Para una mejor absorción de los ingredientes, se recomienda hacer una exfoliación previa de la piel, y no aplicar nada previamente. Romper la ampolla y verter el producto sobre la palma de la mano. Masajear el producto con ambas manos para aplicar un poco de calor y seguidamente extender sobre el rostro, cuello y escote, cubriendo toda la piel completamente, esparciendo bien el producto.

Para elegir la fórmula de proteoglicanos que te conviene, fíjate si aparece en la etiqueta la especificación sobre el tipo de piel. Generalmente, se presentan con el indicativo de "todo tipo de piel", pero hay excepciones. También existe la posibilidad de que las uses con factor de protección, si es que la vas a usar de día. Respecto a los precios, oscilan a partir de los 19 € hasta los 50 €. Tendrás que ver si quieres cajas con más o menos unidades, y también dependerá del tamaño de las ampollas. En algunos casos las puedes conseguir por unidades sueltas.

Aquí tienes nuestra propuesta de 10 tratamientos de proteoglicanos en ampolla, si lo pruebas, verás como su aplicación continuada devolverá a tu piel firmeza, elasticidad y luminosidad. Y todo gracias a una sencilla ampolla.