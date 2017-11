Los trucos de belleza de Clara Lago

30 nov 2017

A pesar de su juventud (27 años), Clara Lago tiene una extensa carrera con más de 20 películas ('El viaje de Carol', 'Primos', 'Tengo ganas de ti', 'Ocho apellidos vascos'…) y diversas series de televisión como 'Compañeros', 'Hospital Central', 'Los hombres de Paco' o 'LEX'. Acaba de terminar de rodar 'Gente que viene y bah' y está totalmente volcada en la Fundación Ochotumbao que ha creado junto a su novio Dani Rovira.

Pero, además, Clara Lago es una gran amante de la belleza y esto le lleva a ser un buen reclamo para las marcas. La última ha sido Braun, que ha decidido nombrarla embajadora de su gama de belleza. "Estoy encantada de trabajar para Braun porque hace 9 años que utilizo la Silk-Epil, así que cuando te crees el producto y eres fan de él, es mucho más fácil promocionarlo".

El por qué del cambio de look de Clara Lago

La actriz Clara Lago nos sorprendía a finales de septiembre con un cambio de look: un long bob con flequillo y con un castaño más claro. Se despedía así de su larguísima melena. Y ahora descubrimos que fue un cambio por exigencias del guión. "Yo siempre he sido fan de la melena larga, me quedé traumatizada cuando me cortaron el pelo en el rodaje de 'El viaje de Carol' y desde entonces el pelo largo se ha convertido en una obsesión".

El pelo largo se convirtió en una obsesión desde que me lo cortaron a lo chico en El viaje de Carol

Sin embargo, el long bob con flequillo le queda de maravilla y Clara Lago no se plantea cambiarlo de momento. "Igual incluso me animo y me lo corto un poco más. Me gusta que por mi trabajo tenga que hacerme estos cambios de look, porque si no, no los haría, y de vez en cuando vienen bien".

¿Se teñiría Clara Lago de rubio platino como su amiga Ana Fernández? "No, pero si tuviera que hacerlo por trabajo lo haría. Creo que es un tratamiento muy agresivo para el pelo, pero haciéndolo de forma progresiva como Ana Fernández y con un buen profesional, si me lo pidieran también lo haría".

La rutina de belleza de Clara Lago

A sus 27 años Clara Lago tiene una piel perfecta, pero se cuida mucho. "Por mi trabajo soy muy germánica con la rutina de belleza, y me la tomo muy en serio. Pero mi rutina es muy básica: limpieza, tónico e hidratación. Por el día, además, nunca salgo sin crema solar. La piel del cuerpo también la hidrato después de la ducha siempre y además uso a menudo el guante de crin, un truco que me enseñó mi madre".

Además de vez en cuando Clara Lago visita algún centro de belleza como Tacha o The Beauty Concept para hacerse tratamientos faciales, de limpieza e hidratación.

En mi día a día solo uso bb cream y máscara de pestañas. Por la noche, siempre me gustar ralzar la mirada

Los básicos de maquillaje de Clara Lago

Cuando vemos a Clara Lago en premios y eventos siempre suele apostar por realzar su mirada con ahumados, eyeliners y máscara de pestañas. Pero en su vida privada, la actriz nos cuenta que solo se maquilla cuando sale a cenar. "Me gusta maquillarme los ojos o hacerme el eyeliner, pestañón y labio rojo. Para el día a día uso una bb cream de Kiehl’s para darme un poco de color y como mucho máscara de pestañas".

Dieta vegana y pilates

A Clara Lago le encanta hacer deporte, "lo hago porque sé que es bueno, pero sobre todo porque me gusta"”. Practica running, va al gimnasio y además hace pilates. "El pilates me ha ayudado a tomar conciencia de mi cuerpo y de la postura correcta para caminar, para correr, para coger las pesas… Hago pilates de suelo y de aparatos en el estudio de mi hermano y me encanta".

Le preguntamos también sobre su alimentación y Clara Lago nos confiesa que lleva 9 meses haciendo dieta vegana. "No es por estética, es por moral, a raíz de ver un documental me replanteé mi alimentación. Me gustaría descubrir poco a poco más del veganismo, por ejemplo la cosmética vegana. Pero creo que es mejor ir poco a poco, de momento estoy concienciada con la alimentación vegana".

Alegato contra el miedo a envejecer

La industria del cine no trata muy bien a las actrices mayores, así que le preguntamos a Clara Lago si tiene miedo a envejecer. "Me gustaría ser de ese tipo de actrices que aceptan la vejez como una parte de la vida, porque una arruga quiere decir que te lo has pasado muy bien y acumulas muchas experiencias. Es fácil decirlo con 27 años, quizás cambie de opinión, pero hoy por hoy pienso que las cirugías estéticas y ciertos tratamientos son muy peligrosos, y que nos iría mejor si aceptamos que es normal que nuestra piel envejezca. Otra cosa es cuidarse, con la alimentación, el ejercicio o las cremas para sentirnos mejor y retrasar, en la medida de nuestras posibilidades, la aparición de arrugas y patas de gallo".

