Los 7 secretos de belleza de las asiáticas que debes copiar

5 dic 2017

Compartir en google plus

No es ningún secreto que las mujeres coreanas y, en general las asiáticas, tienen la piel más bonita del planeta. De ahí que la cosmética coreana se haya convertido en una de las tendencias más imitadas en el mundo de la belleza.

Y aunque la genética tiene mucho que ver en esa piel perfecta y radiante que lucen las mujeres coreanas, también es fruto de una cuidada y exhaustiva rutina de belleza.

Nuestras compañeras de Guapabox comparten con nosotras los 7 secretos mejor guardados de las mujeres asiáticas para que puedas tomar nota.

1. Protegen su piel del sol

No solo es que utilicen protección solar para el rostro todo el año sino que, además, no verás a mujeres asiáticas tostándose al sol. Saben que las largas exposiciones envejecen y dañan la piel, así que pasar una jornada en la playa no entra dentro de sus planes.

2. Se desmaquillan a diario siempre

No importa lo tarde que lleguen a casa, no importa el sueño que tengan… Las asiáticas desmaquillan su rostro cada noche antes de acostarse pase lo que pase.

3. Dedican bastante tiempo a su ritual de belleza

Cada mujer asiática trabaja un total de 10-12 horas diarias pero, eso no les impide sacar tiempo para su ritual de belleza. Y es que emplean una media de 20-30 minutos diarios ¡Ahí es nada!

4. Su rutina de belleza consta de 10 pasos

Si a ti ya te da pereza tener que desmaquillarte por las noches y ponerte la crema hidratante, imagínate tener que aplicarte 10 productos de belleza ¡cada noche! Y es que ellas utilizan productos que nosotras ni siquiera sabemos que existen: esencias, post tónico, pre sérum… Su ritual es todo un rompecabezas.

Sigue leyendo en Guapabox los secretos mejor guardados de las mujeres asiáticas.

Seguro que también te interesa...

- ¿Sabes qué es la doble limpieza coreana?

- Maquillaje cushion: otra tendencia de belleza que llegó de Asia

- Entrevista con Lilin Yang, portavoz de Korean Beauty en Sephora