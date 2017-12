Karlie Kloss y Carolina Herrera: buenas chicas

30 dic 2017

Carolina Herrera nació en Caracas (1969) y Karlie Kloss (1992) creció en San Luis (Misuri), pero nadie les puede negar que son tan neoyorquinas como Central Park. Porque en la Gran Manzana da igual de dónde vengas; lo que cuenta es contagiarse del espíritu de sus calles, y ellas lo hicieron desde que pisaron la Quinta Avenida por primera vez. Fuertes y dinámicas, la modelo y la directora creativa de Carolina Herrera Fragances estaban destinadas a cruzarse. El resultado es una homenaje a la ciudad de Nueva York en forma de perfume: Good Girl. Juntas presentaron hace poco más de un año su lanzamiento y ahora vuelven a unirse con Good Girl Collector Edition, idéntica fragancia pero envuelta en dos lujosas versiones de su zapato de tacón: con cristales de Swarovski y con polvo de glitter.

“Karlie Kloss es tan camaleónica como el perfume: misteriosa pero cálida a la vez –afirma Carolina Herrera–. Una mujer que, como la propia ciudad de Nueva York, es capaz de inspirar a través de su estilo, su espíritu aventurero y su confianza en sí misma para que otras mujeres se arriesguen y cumplan con sus metas”. Carolina Herrera se deshace en elogios con la modelo, pero también deja que sea la propia Kloss quien nos dé un sabio consejo para lograr aquello que nos propongamos. “Averigua lo que quieres. A veces puede ser algo que no esperas, así que mantente abierta a todas las posibilidades, sé curiosa y diviértete con ello. El camino hacia el empoderamiento no tiene por qué ser perfecto; no olvides que a veces es bueno ser mala”, explica la top haciendo un guiño al eslogan de Good Girl: “It’s so good to be bad” [Es tan bueno ser mala]. Aunque luego confiesa entre risas: “Tengo la confianza y la determinación de ser una buena chica y creo que siempre lo seré”.

Lo cierto es que la relación de la firma Carolina Herrera y la modelo viene desde muy lejos. Kloss, que fue descubierta cuando era una niña en un desfile benéfico en San Luis, despuntó en el mundo de la moda con 15 años el día que abrió el desfile de Carolina Herrera en 2008. “Siempre hemos tenido una estrecha relación con Karlie, porque ella representa la ambición y los valores de la marca a la perfección. Y al igual que la mujer Herrera, es sofisticada, cosmopolita, glamourosa y brillante”, explica Carolina. Por su parte, Karlie reconoce que, para ella, “trabajar con Carolina es sentirme en un entorno privilegiado, ya que estoy rodeada de mujeres a las que considero modelos a seguir en la vida, como ella y su madre. ¿Qué más se puede pedir?”.

Compromiso

Carolina Herrera no exagera al hablar de la musa de la firma. Karlie Kloss no se conforma con pasear su belleza clásica en todas las pasarelas, sino que dedica gran parte de su tiempo a estudiar en la Universidad de Nueva York y a trabajar a favor de causas solidarias. Hace dos años abrió un canal en Youtube,Klossy (663.000 suscriptores), donde, además de mostrar sus viajes o sus rutinas de belleza, habla de su proyecto Kode with Karlie, que incluye becas para niñas interesadas en la informática, una de las sorprendentes pasiones de la modelo, junto con montar en bicicleta, el ballet, la meditación y cocinar. “Las adolescentes deben saber que pueden llegar a ocupar puestos de poder”, suele decir.

La top también creó sus propias galletas, Karlie’s Kookies, para destinar los beneficios a combatir el hambre en la infancia. Y tampoco rehúye el compromiso político. De hecho, muchas veces se pone el lazo azul que simboliza la lucha por los derechos civiles y en las últimas elecciones de Estados Unidos apoyó públicamente a Hillary Clinton. La top comparte esta militancia con su novio desde hace cinco años, el rico financiero Joshua Kushner, que, curiosamente, es el hermano menor de Jared Kushner, el marido de Ivanka Trump y principal asesor del presidente. Todos estos méritos hicieron que la revista Time la incluyera en la lista de las 100 personas más influyentes de 2016.

La vida de Carolina Herrera también ha sido intensa. Poseedora de una belleza con personalidad, y digna heredera del estilo de su madre, pero con un punto rompedor, quería enfocar su carrera hacia mundo del cine, pero encontrar el amor la hizo cambiar de rumbo.

Vena artística

Llegó hace 15 años a España para rodar un documental sobre el mundo del toreo, conoció al diestro Miguel Báez, el Litri, y se casaron al año siguiente. Juntos han tenido tres hijos y, aunque la pareja se separó el pasado verano, Carolina ha mantenido su residencia en Madrid y no es difícil encontrarse con ella paseando o de compras por el centro.

Con el corazón dividido entre Venezuela, España y Nueva York, Carolina lleva dos décadas dando rienda suelta a su vena artística como directora creativa de Carolina Herrera Fragances. Ella está detrás de la icónica fragancia 212 –prefi jo telefónico de Manhattan– y de todas sus versiones (212 Men, 212 Vip, 212 Sexy…) y ha vuelto a dar la campanada con el lanzamiento de Good Girl, una apuesta que, con poco más de un año de vida, se ha convertido en un best seller planetario. “Me motiva la idea de crear algo nuevo que antes no existía”, explica. Y lo hace de una forma discreta, como son ella y Karlie Kloss, pero pisando tan fuerte como el estilizado stiletto de la nueva Good Girl.