5 errores frecuentes que cometemos en la ducha

23 ene 2018

El gesto de darse una ducha es algo que todos hacemos de forma habitual, unos más que otros. Ducharse es necesario para limpiar nuestro cuerpo y pelo de todas las toxinas y suciedad que acumula a diario. Además, ducharse es para muchos un verdadero placer, tanto al llegar a casa después de un día agotador, como al levantarnos. S

Sin embargo, puede que no te estén duchando bien y que cometas ciertos errores que estén dañando tu piel, sin saberlo. Según Guapabox, hay cinco cosas que solemos hacer mal. ¿Quieres saber cuáles son? Toma nota para no repetirlos.

1. Ducharse todos los días

Parece que no ducharse todos los días es de personas poco higiénicas, pero nada más lejos de la realidad. Esta costumbre solo sería necesaria en caso de que vivamos en una zona muy calurosa o húmeda, o si practiquemos deporte a diario. Pero, no hay ninguna razón para la ducha diaria si no realizamos actividad física o si el clima es frío. Y es que el agua es un agente irritante, volviendo la piel más seca e impidiendo la generación de su barrera protectora natural. Un día sí otro no, sería más que suficiente.

2. Poner el agua muy caliente

Sobre todo durante el invierno, el cuerpo nos pide poner la temperatura del agua bien caliente. Pero, es una costumbre muy dañina para la piel, ya que elimina la barrera de grasa natural y se vuelve más seca y tirante. Lo ideal es que el agua esté templada, y eso supone ponerla entre 35 y 37 ºC.

3. Lavar la cara con agua demasiado caliente

La ducha es el momento perfecto para hacer una limpieza en profundidad del rostro o exfoliarlo. Pero, hacerlo con agua demasiado caliente o a demasiada presión puede hacer que el aspecto del cutis se deteriore. Así que baja unos grados la temperatura del agua y evita que caiga directamente sobre la cara.

