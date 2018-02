22 feb 2018

Puede que no te quite el sueño, pero no estás contenta con la nariz que tienes. Te gustaría que fuera más respingona y sin caballete. Tal vez estás notando que, con el paso del tiempo, su punta cae en picado.

Definitivamente, querrías que tu nariz armonice con tu rostro; pero claro, cuando piensas en una rinoplastia, con el quirófano, el bisturí y su correspondiente postoperatorio, llegas a la conclusión de que prefieres quedarte con la nariz que tienes.

¡Hasta ahora! Porque ya puedes modificar la anatomía de tu nariz mediante técnicas de medicina estética, que permiten realizar pequeños arreglos con resultados inmediatos, sin pisar el quirófano, y con resultados visibles desde el primer momento. Es la conocida como rinomodelación.

Para la doctora Purina Espallargas "antes de apuntarse al lifting nasal sin cirugía, conviene solicitar un informe acerca de si las imperfecciones de la nariz son tratables con estas técnicas. Estos procesos tienen límites, porque no todo se puede solucionar sin pasar por el quirófano. Para optar a este tipo de procedimiento no hay que contar con imperfecciones demasiado marcadas, sino más bien con pequeños detalles como una protuberancia o un desnivel nasal".

Lo que sí puedes conseguir con la rinomodelación: Obtener una nariz más simétrica

Tener la punta de la nariz más estética y acorde a tus rasgos faciales

Obtener dorsos más rellenos y menos profundos

La corrección de leves desniveles de la nariz y el caballete

¿Cuánto tiempo dura la sesión?

Por regla general, es un proceso rápido y 30 minutos puede ser suficiente. Aunque cada persona necesita un tiempo específico para su caso dependiendo de las dificultades.

¿Cómo se hace?

La rinomodelación se puede realizar con material de rellenos, bótox e hilos tensores. Incluso se pueden combinar las técnicas entre sí.

Rellenos: ¿temporales o duraderos?

En esta intervención se modifica el aspecto estético de la nariz mediante un relleno, que puede ser permanente o temporal. Debido a esto, es posible recuperar el aspecto estético si, por ejemplo, deseamos hacer la punta de la nariz un poco más ancha, o rellenar un hundimiento, pero no es posible achatar la punta o hacer el tabique más fino, pues para estos casos debemos acudir a una rinoplastia convencional.

Los efectos del tipo de relleno temporal irán desapareciendo, sus componentes son biocompatibles y el organismo poco a poco los va absorbiendo. Si se trata de un relleno permanente, el material elegido será igualmente compatible, pero en este caso el cuerpo no lo absorbe y por lo tanto sus efectos se prolongarán en el tiempo haciendo que dure más que con otras opciones.

¿Y después?

La recuperación es muy llevadera, el paciente puede hacer vida normal prácticamente desde la salida de la clínica. Se recomienda tener cuidados en los primeros días de dormir cabeza arriba evitando que nuestra nariz se apoye contra la almohada o cualquier superficie.

¿Su precio?

Oscila entre los 800 € a 1000 € dependiendo de la zona, el tipo de relleno (permanente o temporal) y la clínica donde se realice la intervención.

Hilos tensores

Se trata de una novedosa técnica que requiere tan solo dos hilos espiculados cien por cien reabsorbibles por el organismo, que son multifilamentos de polidioxanona, un material altamente seguro, aplicado en técnicas de cirugía cardíaca. La dra. Téllez, especialista en medicina estética, explica: actúan favoreciendo la cohesión de las células para lograr dos efectos:

- Corrección del dorso nasal: en esta zona se coloca un solo hilo, que consigue afinar y alinear el dorso nasal.

- Elevación de la punta: también con un solo hilo es posible elevarla.

Estos hilos tensores de material reabsorbible van dentro de unas finas cánulas, por lo cual la técnica es muy segura y no necesita incisiones ni anclajes, sino que se coloca en tensión, generando una fibrosis a su alrededor.

"Provoca un lifting biológico o auto lifting, auto inducido por la producción de fibroblastos y colágeno. La finalidad es crear un tejido propio de soporte por efecto biológico (la piel genera sus propios hilos naturales). El hilo insertado se reabsorbe a los seis meses, pero los hilos tensiónales generados por fibrosis natural, consiguen que el efecto tensor persista dos años", según explicala doctora.

Los resultados son visibles inmediatamente, aunque es a partir del primer mes cuando empieza a generarse la fibrosis de colágeno. Los efectos secundarios son mínimos ya que la técnica de las cánulas minimiza al máximo el riesgo de hematoma. Se puede repetir el tratamiento cuántas veces se desee, así como retocar las veces que se requiera. Su precio se sitúa en torno a los 499 €.

¿Dónde?

Esta técnica relativamente reciente, con fines meramente estéticos que ha ganado mucha popularidad por su eficacia, rapidez y bajo riesgo, permite una gran personalización, ya que los resultados definitivos dependen de la pericia del médico y de su forma de interpretar los objetivos. Por ello es vital buscar una clínica especializada con profesionales cualificados, de esta forma evitamos posibles sorpresas postoperatorio con resultados para nada deseados.

