7 mar 2018

Si sólo estás usando el vinagre de sidra de manzana o de manzana, como aderezo de ensalada, es hora de que amplíes sus horizontes. Su versión sin procesar, orgánica y sin filtrar puede servir para un sinfín de propósitos, muchos de los cuales caen en la categoría del mejor "auto-cuidado" cosmético.

Claro que no se trata de algo novedoso. El uso de vinagres de belleza preparados por maestros destiladores, a base de flores, frutas o especias, comenzó a hacerse popular durante el siglo XVIII, convirtiéndose en un tratamiento legendario principalmente para limpiar y embellecer la piel.

Y los siglos no le han restado ni un ápice de vigencia; más bien al contrario y sobre todo si se refiere al vinagre de sidra de manzana. No hay más que echar un vistazo a las redes sociales para observar cómo, desde celebridades como Scarlett Johansson, hasta las mejores expertas en belleza, le mencionan para remediar muchos acontecimientos de su piel, su cabello o sus uñas.

Su contenido en ácido málico y ácido acético, le aportan propiedades antibacterianas, anti fúngicas y desinfectantes; y sus alpha hidroxiácidos (AHAs) ayudan a eliminar las células muertas de la piel; por eso se le considera muy eficaz para tratar desde el acné hasta la caspa o las quemaduras solares.

Para que te hagas una idea de su eficacia, el prestigioso estilista de las estrellas, Christophe Robin, se muestra fan de la técnica que denomina el “Well + Good” y consiste en usarlo en vez de champú seco. “" diferencia del champú seco, no deja residuos, y el vinagre es un tónico maravilloso para el cuero cabelludo".

Si quieres hacerte con esta beneficiosa pócima capilar, no tienes más que mezclar alrededor de 100 ml de vinagre de sidra de manzana con agua en una botella en formato spray, para que su difusor diluya el vinagre y el aroma y crea un champú en seco alternativo.

Pero si no eres una fanática del DIY o "hacértelo tu misma", Robin también ofrece un tratamiento sin enjuague con infusión de vinagre en su propia línea de productos. Su loción Purifying Finish With Sage Vinegar es una fórmula antiinflamatoria relajante que se puede usar en el cabello seco o secado con toalla, para eliminar las impurezas, la caspa y la acumulación de productos, mientras se limpia suavemente.

Es un hecho que son muchos los peluqueros que aseguran que el “vinegar rinse” sella la cutícula, le da una textura más suave que facilita el peinado. Otra de las firmas que se ha inspirado en fórmulas basadas en vinagre, es Roger & Gallet, que aplica sus propiedades refrescantes y purificantes en su Vinagre de belleza Aura Mirabilis, una especie de tónico que exfolia suavemente, con una textura bifásica que concentra 18 plantas medicinales y vinagre de manzana. Su uso continuado ayuda a retirar los restos de maquillaje, suaviza la piel y ayuda a eliminar células muertas. Ideal para todo tipo de pieles.

Desde luego, si eres amante de la cosmética natural y orgánica, tienes que incluir este 'must have' en tu rutina de belleza y bienestar, porque prácticamente no hay nada que se le resista.

Para las decididas a realizar sus propias mezclas beauty con el vinagre de manzana, mejor que elijan uno que sea orgánico, crudo y que venga con 'la madre' del vinagre. Esto ocurre cuando en el fondo de la botella se ven residuos, como una especie de posos. Este detalle es importante porque esas partículas contienen enzimas, pectina y algunos minerales.

Recuerda, antes de usarlo, agítalo para que esta especie de mezcla bifásica, se mezcle bien y tu piel o tu pelo puedan recibir todos sus beneficios.

Aquí tienes 8 preparados que contienen vinagre de sidra de manzana entre sus componentes. ¡Te vas a hacer adicta al vinagre! Tónico. Debido a sus propiedades es muy útil en este cometido facial. Al equilibrar la piel, regulando los niveles de pH, afina la textura y cierra los poros. También unifica el tono y devuelve el resplandor al cutis. Acné. Emplea sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales aplicando un poco de vinagre de sidra de manzana en los brotes de acné de gran tamaño antes de acostarse, y observe cómo se encogen en tamaño a la mañana siguiente. Caspa. El vinagre de sidra de manzana puede acabar con este trastorno, ya que su acidez natural impide que se forme la caspa que causa la levadura. Su efecto “clarifying” tiene la capacidad de disolver todo el producto que tengas acumulado. Mezclar un poco de vinagre de sidra con agua dentro de una botella de spray. Rocía la mezcla uniformemente sobre el cabello y el cuero cabelludo, luego enjuaga bien. Brillo. Para resaltar los reflejos naturales aclara tu cabello con un enjuague de vinagre de sidra de manzana. Ayuda a realzar y aclarar los tonos naturales que se encuentran en todos los tipos de pelo, ya seas rubia o morena. Y también ayuda a que penetre mejor el color cuando te lo tiñas y a que las mascarillas hidraten más. Quemaduras. Vas a poder comprobarlo este verano cuando busques alivio rápido ante las quemaduras solares. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, el vinagre de sidra de manzana es un gran consuelo nada más impactar en la piel y tiene efectos a largo plazo. Simplemente mezcla el agua y el vinagre de sidra y luego aplícalo con una gasa en las áreas afectadas. Uñas amarillas. Cuando el lecho ungueal de las uñas amarillea por haber abusado de los esmaltes oscuros, solo tienes que sumergirlas, sin esmaltar, en un bol con vinagre de sidra de manzana templado. Su acidez hará tus uñas más blancas y luminosas. Baño relajante. El vinagre de manzana puede actuar como relajante físico y muscular. Vierte en el agua de la bañera una taza de vinagre y queda a remojo durante 15 minutos. Añade también unas gotas de aceite esencial de lavanda, para neutralizar el olor. Comprobarás sus beneficios en toda tu musculatura, la piel queda más luminosa y la mente más tranquila. Buen aliento. El vinagre de sidra de manzana aplasta cualquier bacteria causante de mal olor que permanezca en tu lengua. Consigue un aliento más fresco con un enjuague bucal sencillo y efectivo. Solo tienes que diluir en tu boca un poco de vinagre de sidra de manzana durante 30 segundos.

