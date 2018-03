Chiara Ferragni se une al grupo de embajadoras de LancÃ´me

8 mar 2018

Lancôme amplia su grupo de embajadoras mundiales. La firma cosmética ha anunciado que la bloguera Chiara Ferragni será su nueva musa.

Autora del blog 'The Blonde Salad', Chiara Ferragni convirtió lo que empezó como un hobby mientras estudiada Derecho en Milán, en su carrera y estilo de vida. Es una de las influencers más reputadas, con casi 12 millones de seguidores en Instagram.

En 2013 Chiara Ferragni fundó el 'TBS Crew' (The Blonde Salad Crew) para difundir su visión y transformar su blog en un medio de comunicación a gran escala, con más de 600.000 visitas mensuales, así como una plataforma de compra online. Poco después llegó su tienda online The Chiara Ferragni Collection. Hoy, su marca se distribuye en más de 300 boutiques de París a Nueva York. En septiembre de 2017 celebró la apertura de sus tres primeras tiendas físicas en Milán, Shanghai y Chengdu. La revista Forbes la nombró en 2017 'Most Powerful Fashion Influencer'.

Chiara Ferragni se une al selecto grupo de embajadoras de Lancôme del que forman parte Julia Roberts, Kate Winslet, Penélope Cruz, Lily Collins, Lupita Nyong'o y Taylor Hill. Según explica Lancôme en su comunicado, Chiara Ferragni trabajará en el área digital y en otros proyectos.

"Nuestra colaboración con Chiara Ferragni simboliza nuestra voluntad de inspirar cada vez más a las mujeres jóvenes con modelos con los que sientens identificadas", señala Françoise Lehmann, director general de Lancôme Internacional.

