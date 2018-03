17 mar 2018 C. Uranga

Nos hemos acostumbrado tanto al aquí y ahora, al selfie perfecto, al mensaje instantáneo y al café de calidad barista en 20 segundos que ya no somos capaces de esperar semanas para ver el efecto de una crema. Si quieres resultados serios, te toca tener paciencia. Aunque las nuevas tecnologías cosméticas también logran estar a la altura en cuestión de minutos. Sobre todo, para estas necesidades básicas.

Volumen por la vía rápida

La clave es la hidratación. Si a la piel le falta agua, se hunde. Puedes rehidratarla rápidamente a la vieja usanza, con cremas que contengan la mayor concentración posible de agua de manantial con propiedades hidratantes. O puedes pasarte a las nuevas formas de utilizar el ácido hialurónico. Esta molécula ya ha demostrado que no hay nada mejor para un repulpado inmediato de los volúmenes del rostro. Y no nos referimos a su versión inyectable. Su formulación en cosmética ha avanzado mucho. La diferencia está en su fraccionado y en la combinación de diferentes pesos moleculares. Eso permite que penetre más y que su efecto se prolongue.

D.R. Hydra Life Rescate Hidratante Intense Sorbet Creme de Dior (62€). d.r. Crema Ultra Hidratante Aqua Réotier de L'Occitane (28€). d.r. Hydracure Hyaluronic Force de Germaine de Capuccini(28€). d.r. Hyalu B5 Sérum de La Roche-Posay (46€).

Rostro radiante en minutos

No nos cansamos de repetirlo, para lograr la luminosidad que exigen tus selfies en Instagram no se requieren filtros, lo que necesitas es antioxidantes en dosis masivas. O lo que es lo mismo: vitamina C en la mayor concentración posible (Clinique te la ofrece al 10% y en sachets de uso inmediato, que puedes añadir a tus cremas para que no pierdan ni una pizca de actividad). Polifenoles, viniferina y resveratrol de la uva en forma de aceite es la opción que te da Caudalie. Aminoácidos encapsulados capaces de reorganizar la estructura de las células de la piel, lo que propone la línea Hydra Sparkling de Givenchy. Y extracto de propóleo y jalea real fresca en liposomas es lo que aporta la línea Queen Bee de Apivita.

d.r. Fresh Pressed Potenciador de Tratamiento con 10% de Vitamina C pura de Clinique (82€). d.r. Hydra Sparkling Gelée Hydratation Lumière de Givenchy (58€). d.r. Queen Bee Crema antienvejecimiento holística de textura rica de Apivita (85€). d.r. Premier Cru El Aceite Precioso de Caudalie (58,80€).

Firmeza y tensión en un flash

La cuestión es recuperar los anclajes naturales de tu rostro. Y de eso se encargan el colágeno y la elastina, dos activos que producen los fibroblastos de tu piel. ¿El problema? Que a partir de los 40 años su fabricación natural se reduce a más de la mitad. Cuentas con armas para estimular su producción (retinoles, péptidos...), pero sus efectos no son inmediatos. Si necesitas gratificación rápida, apuesta por cosméticos con dos niveles de tratamiento. El primero, que actúe de forma instantánea, con activos que compacten y tersen la piel. Pero cerciórate de que también posean un segundo nivel de trabajo a medio y largo plazo con tecnologías avanzadas.

d.r. Ampollas Acción inmediata Doble Efecto Flash de Germinal (19,91€). d.r. Máscarilla Gelée Dermo-Flash de Skeen (39€). En www.skeen.fr. d.r. Future Solution LX Intensive Firming Contour Serum de Shiseido (308€). d.r. Le Lift V-Flash de Chanel (85 €).

Adiós a las líneas y las arrugas

Lograr un efecto inmediato a estos niveles no es fácil. Si hablamos de líneas de expresión, sí puedes obtener un resultado visible rápido con algunos tratamientos. Sobre todo por la noche, porque el proceso de regeneración celular se acelera por activos como la melatonina. Las arrugas profundas son otro cantar. Para eso vas a necesitar un reseteo de tu piel que te dan los tratamientos de cabina... Y ahora también los cosméticos de última generación. Como la línea Inhibit de Natura Bissé, que incorpora un sistema de microagujitas indoloras con activos rejuvenecedores, que penetran en la epidermis y se disuelven para rellenar las arrugas desde el interior.