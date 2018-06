5 jun 2018

La tendencia no makeup (en realidad es más bien un no al artificio impuesto por las Kardashian entre otras) ha llegado para quedarse. Y es que una piel limpia y fresca puede resultar de lo más juvenil. Pero, como no todas tenemos la piel de Alicia Vikander, hemos recopilado algunos de los productos y herramientas más interesantes para mejorar tu look sin que nadie lo note.

Un shaper de cejas

Es como una máscara de pestañas sólo que está concebida para peinar las cejas. Si, parece un gesto algo accesorio pero te aseguramos que cuando empieces a utilizar uno de estos (los hay con o son color) no podrás pasar ni un solo día sin ellos porque, bien utilizados, hacen la mirada más despejada, limpia y moderna. Péinalas hacia arriba para un efecto juvenil.

Una mascarilla de hidrogel

Son ideales para aportar un plus de luminosidad al rostro. Lo bueno es que estos días asistimos a un boom en este campo, ya que no hay firma de belleza que se precie que no haya lanzado una de estas máscaras impregnadas de potentes cócteles de ingredientes. Acostúmbrate a utilizarlas al menos una vez a la semana y empezarás a notar la diferencia. Mejor si las usas después de exfoliar.

Un buen exfoliante

Lo has leído y escuchado mil veces: exfoliar la piel una vez a la semana transforma a medio plazo tu piel. Y es que este proceso afina su textura, reduce el poro y refresca el tono (en serio, la fórmula adecuada da a tu piel un rubor natural fantástico y no reseca). Pero claro, está el asunto de encontrar esa fórmula perfecta. Dos trucos: apuesta por fórmulas con gránulos micro, mejor si no están elaborados con plástico y fíjate en los ingredientes: cuanto más corta sea la lista, mejor.

Un sérum para pestañas

Está demostrado que las fórmulas para pestañas hidratan, aportan densidad y algunas incluso alargan las pestañas (es el caso de las que incorporan prostaglandinas análogas). Los hay para todos los presupuestos y, usados de forma constante, pueden dar un cambio increíble a tus pestañas.

Un bálsamo de labios

Labios secos, agrietados o repletos de pellejitos. Son efectos que arruinan cualquier look por sport que sea y, sin embargo, todos ellos son fáciles de solucionar si los hidratas a diario. Si además inviertes en un exfoliante específico para la zona multiplicarás por 10 el potencial de tu boca.

Un rizador de pestañas

Es un instrumento un tanto antediluviano, lo sabemos. Pero es que no se ha inventado nada que lo supere. Ningún maquillador profesional prescinde del rizador de pestañas. Para mantener la pestaña moldeada duante todo el día, aplica después una máscara de pestañas sin color.

