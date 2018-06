20 jun 2018

Estos consejos pueden mejorar sustancialmente tu piel si es grasas, pero, como dice el dermatólogo Ricardo Ruiz, el acné no es sólo un problema estético. Si no mejora al tratarlo con productos adecuados, lo mejor es que acudas al dermatólogo. Según Ruiz, casi todos los acnés pueden curarse.

Huye del efecto piel tirante

A menudo las limpiadoras dejan un efecto tirante en la piel. ¿Te suena? Pues ese efecto es precisamente del que debes huir, ya que las pieles grasas piden a gritos fórmulas que garanticen su equilibrio y mantengan suhidratación. Fíate de las que contengan ingredientes seborreguladores, antisépticos y antiinflamatorios. Recomendamos: Eucerin, Repavar, Neutrógena, Dermalogica…

Evita perfumes y fórmulas con astringentes

La barrera natural de las pieles grasas (la que te protege de los agentes externos) es, por definición, más débil y vulnerable. La idea es evitar aquellas fórmulas que comprometan todavía más su función. Hay que prescindir de cualquier fórmula que ataque los lípidos que conforman este escudo natural. Estos son: los productos muy astringentes, los que tienen listas interminables de ingredientes y, en general, los que contienen perfumes o gran cantidad de aceites.

Apuesta por exfoliantes suaves

Una vez más, si eliges una fórmula agresiva (de esas que dejan la piel irritada después de usarlas) estarás estropeando la barrera natural de lípidos. Opta por fórmulas con partículas exfoliantes muy finas (las hay incluso en formato polvo) y aplícalas suavemente, sin rascar, una vez a la semana.

No uses cualquier protector solar

A menudo durante las vacaciones dejamos atrás los tratamientos rutinarios de la piel y esto en pieles acneicas puede resultar desastroso. Porque no solo deben incrementar la limpieza durante esta época (el sol es un enemigo ejerce un efecto rebote sobre las pieles con tendencia acneica y provoca que secreten más grasa todavía), sino que a menudo los fotoprotectores pueden resultar oclusivos. Resumen: la piel no respira. Lo ideal es utilizar un fotoprotector especial. Nos encantan la línea Cleanance de Avène y las fórmulas específicas de Heliocare o La Roche Posay.

Hidrata tu piel a diario o empeorará

Existe una creencia errónea en relación a la hidratación de las pieles grasa: muchos creen que las cremas hidratantes aportan más grasa. No sólo no es verdad, sino que son fundamentales precisamente para acabar con los brotes. Según Lotte Tisenkopfa, fundadora de la firma orgánica Mádara, cuando la piel no recibe su aporte diario de hidratación se reseca y produce más grasa para compensar esta falta. Elige fórmulas ligeras y ricas en ingredientes equilibrantes y calmantes. Nos gustan Dermalogica, ADerma, Mádara, Institut Esthederm…

No te olvides de la espalda

Tanto esta como el pecho son los grandes olvidados totalmente en términos de cuidados cosméticos y cuidarlos es fundamental para evitar cicatrices e inflamaciones típicos de las pieles grasas. Según los Laboratorios Cantabria Labs los granos y erupciones de estas zonas se producen por los mismos factores que los que salen en la cara, aunque las primeras se irritan con más frecuencia y cicatrizan peor, entre otras cosas por la presencia de sudor y el roce con la ropa. La firma española recomienda tratar el problema con un producto específico que luche contra la obstrucción de los poros. Lo suyo es aplicarlo una vez al día, mejor por la noche. El producto en cuestión se llama Beretix Ultra Spray.