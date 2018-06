26 jun 2018

Tenemos buenas noticias: la crema hidratante preferida de las celebrities cuesta 10 euros. Se trata de Skin Food de Weleda, una crema reparadora para pieles muy secas, agrietadas y dañadas. Es ideal para utilizar en áreas secas, labios agrietado, zonas irritadas y pequeños rasguños y puede utilizarse como aftersun, al igual que como complemento de manicura o para tratar durezas en pies y manos. Sus ingredientes naturales han conquistado a las celebrities más exigentes, que confiesan que no pueden vivir sin esta crema tan asequible y multitasking.

Rihanna prepara sus uñas con esta loción antes de hacerse la manicura. Julia Roberts también confía en esta crema multifunción, pues asegura que se la aplica en las manos tras lavar los platos y en pies y codos para lograr una hidratación extra.

La modelo Rosie Huntington-Whiteley compartía en sus stories sus productos preferidos de maquillaje y junto a sus cosméticos fetiche y sus iconos de make-up aparecía un bote de Weleda a un par de usos de ser gastado.

Esta imagen del Instagram de Rosie demuestra que es fan de la crema Skin Food de Weleda pinit

¿Todavía necesitas más indicios que prueben que esta crema es toda una revolución? Victoria Beckham confesaba en el blog Into the gloss su devoción por ella. “Lo que me encanta es que es asequible y que tiene una fórmula muy cremosa. Cuando estoy morena la mezclo con aceite de coco -el mismo con el que cocino- y cubro mi cuerpo con esta mezcla”.

Crema nutritiva Skin Food de Weleda (10 € ) pinit

¿Una última razón por la que deberías acercarte a tu farmacia más cercana para hacerte con la tuya? Los maquilladores de las celebrities la utilizan para aportar brillo a la piel tras aplicar la base de maquillaje, por lo que también funciona como iluminador.