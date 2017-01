Festival de Palm Springs: asÃ­ son los primeros looks de alfombra roja del aÃ±o

3 ene 2017

Es cierto que 2017 no ha hecho más que dar sus primeros pasos, pero 48 horas son más que suficientes para que las famosas saquen sus mejores galas para ser las reinas de la fiesta. Y no, no nos referimos a un cotillón de Nochevieja: la 'awards season' ya está en todo su esplendor y el Festival de Palm Springs ya nos ha dejado los primeros looks de alfombra roja del año.

Con los Globos de Oro a la vuelta de la esquina (se celebran este domingo 8 de enero) y los Oscar (26 de febrero) en la mente, los estilistas de Hollywood calientan motores para consagrarse en la alfombra roja de la mano de las actrices más elegantes. Eso sí, en Palm Springs algunos no han hecho del todo bien su trabajo, y en la alfombra roja ha habido luces, pero también unas cuantas sombras 'fashionistas'. Veamos...

Natalie Portman ha vuelto a ser la estrella indiscutible de la noche, no solo por su premio, sino porque sigue demostrando que es la reina del 'maternity chic' con Dior como aliado. Amy Adams también acertó con su Altuzarra de estampado 'liberty' metalizado y, sobre todo, con ese look 'años 50' que tan bien le sienta; y Kristen Dunst, que no sé por qué me recuerda a Kate Moss con este look (sí, salvando las distancias...), también se lleva una mención de honor para empezar bien el año de estilo.

Gtres Natalie Portman volvió a confiar en Dior para seguir siendo la reina del 'maternity chic'. Completó su look con zapatos de Steve Madden, clutch de Roger Vivier y joyas de Tiffany. Gtres Amy Adams se decantó por un vestido con diferentes estampados florales y efecto metalizado de Altuzarra que fue todo un acierto. Su melena 'años 50' no le puede favorecer más. Gtres Kristen Dunst lució un vestido azul cobalto con bordado joya y botonadura delantera con el que acierta más que otras veces.

La que no se salva es Nicole Kidman, que como Natalie Portman se decantó por Dior, pero con muchísimo menos acierto. Este vestido de inspiración bailarina y estampado naif nos encantó en la pasarela cuando se presentó dentro de la colección PV17 de la firma, pero a ella no le favorece en absoluto con su tono de piel y pelo, y desde luego no nos convence en absoluto al combinarlo con sus labios rojísimos y ese collar que no pinta nada en el look. Como ella, tampoco acertaron Laura Dernn, de J Medel, ni Janelle Monae, con un complicado vestido de Jenny Packham; mientras que Laura Linney, Ruth Negga y Annette Bening aprueban, pero sin más méritos de estilo.

Gtres Nicole Kidman no acertó con este look de Dior. Gtres Laura Dern también se sumó a la tendencia bailarina como Nicole Kidman, y como la australiana, no termina de convencernos con este vestido con volantes de tul de J Mendel. Gtres Que este diseño de Jenny Packham es complicado de defender es innegable, y Janelle Monae lo podría llevar peor. Eso no significa que sea un look acertado, claro. Gtres Laura Linney no se complicó y apostó sobre seguro al rojo. No le sienta mal y el vestido es bonito, pero viendo el resto de invitadas, quizá se quedó corta... Ruth Negga se atrevió con este sensual diseño semitransparente de Valentino con un bordado de fondo marino que fue un acierto. Gtres Annette Bening no arriesgó, y eso muchas veces ya merece el aprobado.

¡Bienvenido a la alfombra roja, 2017!