La nueva obsesiÃ³n de Sienna Miller: lucir abdominales

10 ene 2017

Entre tanto brillo, rosas, amarillos y terciopelo, a Sienna Millerle llovieron las críticas por su look en los Globos de Oro por ser demasiado noventero y poco elegante para una alfombra roja del calibre de los galardones con más prestigio del cine y la televisión. ¿Una it girl de su talla puede permitirse un vestido cut out con el que lucía abdominales como si fuera una Kardashian? Poco le importa lo que se diga sobre su estilo y la mejor prueba está en que ha reincidido con un look que va a despertar tanto amor como odio.

GTRES Sienna Miller estrena vestido de Gucci. GTRES Sienna MIller, de Michael Kors, en los Globos de Oro

Solo un día después de que se celebraran los Globos de Oro, la actriz de 'Live by Night' asistió a la premiere de su película en Hollywood y se enfundó un diseño de Gucci con el que era imposible pasar desapercibida.

Azul y dorado, el vestido de Sienna Miller estaba confeccionado con volantes de tul y a la altura del abdomen tenía transparencias... ¡he ahí la clave! Ahora a la actriz le ha dado por lucir tripa al más puro estilo años 90.

Además volvió a su clásica melena ondulada con raya al medio, un look beauty con el que está realmente favorecida y le hemos visto lucir en más de una ocasión, como te demostramos aquí.

También te interesa...

Ocho tendencias que no te puedes perder de los Globos de Oro

Así ha evolucionado el estilo de Sienna Miller

10 razones por las que Sienna Miller es la que era