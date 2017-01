No me siento cómica, sino actriz. Lo soy desde los siete años

14 ene 2017 Beatriz Navazo Madrid

En 2016, esta actriz malagueña ha logrado, a base de talento, naturalidad e instinto, hacernos reír de todas las maneras posibles: ha sido una monja con dudas acerca de su sexualidad en la obra de teatro La llamada; la apocada ayudante de Paquita Salas, una de las webseries sorpresa del año; una española intentando sobrevivir en Berlín, en Buscando el Norte; o la amiga liberal de Paco León en Kiki, el amor se hace... ¿La recompensa? Dos nominaciones: a los Feroz, por Paquita Salas, y a los Goya, por Kiki...

Mujerhoy: ¿Se toma las nominaciones con entusiasmo o con calma?

Belén Cuesta: Si me tiemblan un poco las piernas es más por mi familia y mis amigos, porque veo la ilusión que les hace. En cuanto a mí, la lectura que hago es que el esfuerzo va mereciendo la pena.

Mujerhoy: Los premios por fin reconocen también el trabajo de la televisión...

Belén Cuesta: ¡Ya era hora! Estoy muy contenta porque, además, Paquita Salas es una webserie y este reconocimiento puede dar impulso a gente que tiene ideas y que no se atreve. Se pueden hacer cosas y que tengan visibilidad, ese es el valor de que nos hayan nominado.

Mujerhoy: ¿Cuál diría que es el gancho de la serie?

Belén Cuesta: Probablemente es esto que hacen tan bien "los Javis" [así es como se conoce a Javier Calvo y Javier Ambrossi, guionistas y directores de la serie]: pasar de la comedia al sentimentalismo de una forma tan bonita y tan rápida, y que en cada capítulo, con lo cortos que son, haya de todo.

Los dramas se llevan todos los méritos, pero hacer reír es más complicado" Belén CuestaActriz

Mujerhoy: ¿La tele ha dejado de ser "inferior" al cine?

Belén Cuesta: Nunca la he visto como inferior, en una serie diaria se trabaja muchísimo y con mucha presión, se aprende un montón.

Mujerhoy: En cuanto a géneros, ¿cree que la comedia y el humor tienen el reconocimiento que merecen?

Belén Cuesta: No, la comedia es lo que menos se premia y son los dramas los que se llevan los méritos, cuando además todo el mundo reconoce que es un género muy difícil, que hacer reír es muy complicado porque es muy personal. Por eso las críticas también son más duras. Pero como dice Paco León: menos premios pero más público, una cosa por otra.

Mujerhoy: De hecho, su último trabajo en cine, Villaviciosa de al lado, ha arrasado en taquilla. ¿Se considera usted una cómica?

Belén Cuesta: No me siento cómica, ni humorista, me gusta ser actriz. Soy Belén, alguien a quien le gusta actuar desde los siete años.

Mujerhoy: "Belén es una actriz superdotada". ¿Sabe quién lo ha dicho?

Belén Cuesta: Ni idea. ¿Superdotada? ¡Qué barbaridad! ¿Quién opina eso?

Mujerhoy: Brays Efe, el actor que interpreta a Paquita Salas. Dice que usted tiene "una intuición brutal".

Belén Cuesta: ¡Qué maravilla, cuánto le quiero! Algo de intuición sí tengo, aunque luego dudo mucho y le doy mil vueltas a todos.

Mujerhoy: ¿La interpretación se lleva o se aprende?

Belén Cuesta: Las dos cosas, lo llevas dentro pero hay que ordenar ese talento, hay que educarlo, darle forma, aprender la técnica, para probarte e intentar sacar más. Creer que has nacido sabiendo es un enorme error, en la interpretación y en cualquier cosa.