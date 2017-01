Atelier Versace no estará en la Haute Couture de París

18 ene 2017

La Alta Costura de París se queda sin uno de sus pesos pesados: Atelier Versace no estará en los desfiles de primavera de 2017, que arrancarán, como es tradición, el próximo domingo 22 de enero. Según informa The New York Times, la firma italiana se centrará en “otros grandes eventos”.

Entre los nuevos proyectos de Versace está desfilar solo en seis ocasiones, y no ocho como era habitual hasta ahora, en ciudades como Hong Kong y Nueva York. Así lo anunció Jonathan Akeroyd, el presidente ejecutivo de la casa. En los dos desfiles que han eliminado también está el de Alta Costura de otoño, que tiene lugar cada año en julio.

"De momento, haremos seis desfiles al año, que ya son muchos, si se celebran ocho, contando los de Alta Costura, ya me parece excesivo, señaló Akeroyd a la cabecera estadounidense. Y apostilló: "todos sabemos que el modelo está cambiando mucho, así que ¿por qué no aprovechar la oportunidad de probar algo nuevo?"

Las declaraciones de Akeroyd llegan justo en el momento en el que firmas tan potentes como Gucci, Calvin Klein, Bottega Veneta y Kenzo hicieran cambios en los horarios de la Semana de Moda y se decidieran a subir a la pasarela tanto colecciones masculinas como femeninas, y Burberry y Ralph Lauren se apuntaran al 'see now, buy now’, entre otros cambios.

