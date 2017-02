Alfombra roja de los Goya 2017: la noche de las mujeres… y sus reivindicaciones

4 feb 2017

"Hay un 52% de mujeres en España y un 20% de personajes femeninos, y según un estudio de Cima de hace unos años, la mayoría de personajes femeninos en el cine español, son prostitutas. Y a partir de los 40, cada vez menos, queremos personajes femeninos", explicaba Cuca Escribano. Ella llevó la reivindicación a la alfombra roja con un pañuelo en el que podía leerse: 'Más personajes femeninos'. Esa era la petición de la noche entre las actrices españolas.

Escribano contaba que no era algo exclusivo entre quienes interpretan, porque afecta al guión, la dirección y quienes ponen en marcha la película. "Estaba hablando con una productora que dice que ellas son el 9 % y directoras el 19%, pues es lo que pasa en todos los oficios, es un reflejo un poco de la sociedad". Explicaba en una alfombra roja colonizada por las reivindicanciones y más centrada en la cultura que nunca.

Penélope Cruz era otra de las que hablaba del tema. Porque en Estados Unidos, donde ella sigue trabajando mucho, también existe la reivindicanción. "Tiene mucho valor que lo diga Jennifer Lawrence, que es la número uno en el mundo y que evidentemente cuando lo dice, no lo está pidiendo para ella, lo está pidiendo para el resto de las actrices. Entonces es una cosa general, no algo que está sucediendo solo allí, y no tiene que ver solo con lo que les pagan… Eso está ahí, es que está marcado a muchos niveles".

Y Paz Vega, que mostraba su lado más combativo y se ganaba el cariño de los periodistas por su naturalidad y frescura. "Me uno. Porque claro que sí, desgraciadamente la mayoría son grandes papeles masculinos y la mujer al lado de florero. Casi siempre 20 años más joven. Entonces eso es lo que hay que cambiar, y creo además que es tan interesante hacer películas sobre mujeres… perdonad los hombres, pero las mujeres somos más interesantes".

Ellas fueron las grandes protagonistas de una alfombra que se sucedió como casi todas: con todas las grandes llegando casi a la vez. Solo les siguieron los políticos, entre los que estaban el ministro Íñigo Mendez de Vigo, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Nada más. Menos mal que nos quedan los actores para darle relumbrón. Bueno, y a Raúl Arévalo, que ha sabido dar en el clavo con 'Tarde para la ira'. Y a Bayona, con su monstruo que viene a vernos. También a ese gran director de mujeres, Pedro Almodóvar, que posó y atendió a los medios del brazo de Emma Suárez.

También hubo modelos, como Nieves Álvarez, que siempre está entre las mejor vestidas gracias a esa elegancia natural que tiene y a las creaciones de su amigo Stéphane Rolland. Y presentadoras como Anne Igartiburu, vestida de lentejuelas por Lorenzo Caprile, que llegó acompañada por su marido, Pablo Heras-Casado, y dispuesta a disfrutar de una noche de cine. Ellos fueron de las pocas parejas que posaron ante los fotógrafos.

Pero en contraposición hubo quien vino con toda la familia como la gran Ana Belén, que acudió con su hija, la actriz Marina San José, y su marido, Víctor Manuel. Pero es que una no recibe un Goya de Honor todos los días. Ella se ha convertido en la quinta mujer galardonada con esta distinción en la historia de los premios. Y viendo su trayectoria y las estadísticas, quizá la reivindicación tenga sentido, y Paz Vega, mucha razón: a veces las mujeres son más interesantes.