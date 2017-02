Los mejores y peores looks de la Gala amfAR de Nueva York

9 feb 2017

Hoy arranca la Semana de la Moda de Nueva York, y una edición más, la Gala amfAR marca su inauguración no oficial, con todo el 'star system' reunido por una buena causa, el de la lucha contra el SIDA. Lena Dunham ha ejercido de anfitriona del evento, mientras que Donatella Versace y Scarlett Johansson han sido las homenajeadas.

Honored to join @amfar in raising HIV awareness at this year's #amfARNewYork Gala during #NYFW! amfar.org/NYG2017/ Una foto publicada por Heidi Klum (@heidiklum) el 6 de Feb de 2017 a la(s) 2:58 PST

Sin duda, ellas han sido las estrellas absolutas de la alfombra roja, y lo han sido por dos motivos: el primero, que la mayoría de las invitadas han elegido looks firmados por la diseñadora italiana; y el segundo, que la actriz ha sido la estrella que más ha brillado gracias a la lección de estilo que dio con un esmoquin negro con solapas marfil en contraste (de Versace, como no podía ser de otra forma).

Honored to receive the @amfar Award of Courage tonight at #amfARNewYork Gala. Please join me in supporting the fight against HIV/AIDS. #amfARNewYork Una foto publicada por Donatella Versace (@donatella_versace) el 8 de Feb de 2017 a la(s) 2:22 PST

Heidi Klum, Alessandra Ambrossio, Naomi Campbell o Diane Kruger, entre muchas otras VIP, no han pasado desapercibidas, y es que en la Gala amfAR no hay lugar para la discreción 'fashionista' (por algo se celebra, como decíamos, como antesala de la NYFW), y las invitadas arriesgan con sus looks a través de colores llamativos, sensuales siluetas, escotazos y piernas al aire, asimetrías, brillos y transparencias.

Miguxas! Saca só #NaomiCampbell, #HeidiKlum e #AlessandraAmbrosio posando para selfie em momento pra lá de descontraído durante o baile de gala da #amfAR, em Nova York. Confira quem mais esteve por lá em QUEM.globo.com Una foto publicada por Revista QUEM (@quemacontece) el 8 de Feb de 2017 a la(s) 8:00 PST

