Famosas que son confundidas con otras famosas

9 oct 2017

Existe un vieja teoría sobre los estereotipos que deben reflejar las películas de Hollywood y que obliga a una reposición generacional de los mismos: la rubia explosiva, el rubio galán, el payaso, la vecina de al lado... Se puede rastrear a través de la filmografía del siglo XX cómo se van repitiendo, con las particularidades estéticas de cada década. Hoy, la diversidad ha hecho saltar los clichés con los que se construyen los personajes pero, aún así, hay rasgos físicos que si una vez funcionan, se clonan. Y como prueba, estas 'celebrities' que comparten aire y 'look'.

Amy Adams, con Isla Fisher

La pobre Isla Fisher ha reconocido que la confunden muy a menudo con Amy Adams, seguramente porque comparten cabellera pelirroja. De hecho, en una entrevista de televisión contó que en una de las postfiestas de los Oscar 2014, Lady Gaga la felicitó por su actuación en 'American Hustler', la película de Amy Adams. Como no quería incomodarla, siguió hablando con ella como si tal cosa, hasta que vio que la Amy Adams real se acercaba a ellas. Entonces, le dijo: "Ahí viene Isla Fisher". Y Lady Gaga contestó: "No está nominada, ¿verdad? ¿Qué hace aquí?".

Zooey Deschanel y Katy Perry

Mismo flequillo (aunque ahora Perry ha radicalizado su 'look') y mismos ojazos. En 2009, Deschanel acabó admitiendo que le enfadaba bastante que las confundiera todo el rato. Unos años después, cuando Perry se hizo más famosa que ella, cambió de actitud: ante la enésima pregunta acerca de un posible parentesco, Deschanel sugirió que podían disfrazarse de las gemelas de 'El resplandor' en Halloween.

Daniel Radcliffe y Elijah Wood

Fue el actor de 'Harry Potter' el que contó por primera vez que le confundían con el protagonista de 'El señor de los anillos'. De paso, contó su estrategia cuando le pasaba algo así: “Si viene alguien y me pregunta so soy un 'hobbit', probablemente se vaya muy decepcionado porque me limitaré a contestarle que no, pero sin decirle quién soy realmente”. En opinión de Radcliffe, la confusión viene por el hecho de que “los dos somos bajitos, tenemos grandes ojos azules y pelo castaño. Además, ambos hicimos películas del género fantástico que se estrenaron prácticamente a la vez”.

Lucy Hale y Selena Gómez

Ha sido Hale la que ha tuiteado que ha sido confundida por Selena Gomez en más de una ocasión. En 2011, contó cómo en una ocasión, alguien estaba tan convencido de que ella era la cantante que incluso trataron de cogerle el móvil para telefonear a Justin Bieber.

Helen Hunt y Jodie Foster

Hace no demasiado tiempo, Hunt reveló en Twitter que la habían confundido con Jodie Foster en un Starbucks. “Cuando el camarero me estaba preparando mi café, le pregunté si quería mi nombre para escribirlo en mi bebida. Entonces, me guiñó el ojo y me dijo: “Lo sé”. Y escribió Jodie Foster”.

Daisey Ridley y Keira Knightley

Ambas han aparecido en la saga de “La guerra de las galaxias”, pero ha sido Ridley, la recién llegada al estrellato, la que ha reconocido que suelen confundirla con Knightley. “Todo el mundo dice que nos parecemos mucho. ¡Me da una rabia! ¿Por qué tengo que parecerme a nadie? Es muy frustrante”.

Sarah Hyland y Mila Kunis

El caso de estas dos es para nota: no solamente las confunden sus propias fans, sino que ambas han contado cómo la prensa las confunde en más de una ocasión.