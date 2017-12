El vestido de Cristina Pedroche en las campanadas de Nochevieja, en 3 pistas clave

19 dic 2017

Nochevieja se acerca, y todas las quinielas apuntan hacia Cristina Pedroche como la gran protagonista de las campanadas de Fin de Año, que se encangará de retransmitir junto a Alberto Chicote en Antena 3. El vestido que lucirá la presentadora para despedir 2017 es todavía un misterio, pero podemos apostar sobre seguro a que no dejará indiferente a nadie.

Cristina Pedroche no pasa nunca desapercibida, y no es noticia asegurar que, ya sea con sus looks o sus palabras, a la de Vallecas le gusta dar la campanada cada vez que se pone delante de la cámara (da igual que sea la de su móvil en las redes sociales, en la televisión, o delante de los fotógrafos). Y claro, la noche del 31 de diciembre es el mejor momento para hacerlo...

Hace unos días nos daba más pistas (o no) sobre su look de las campanadas al asegurar que "me ahogo con los preparativos de Nochevieja. El vestido ya casi está. Hay gente que dice que va a ser transparente, otra gente dice que ya he superado las transparencias… ¡y yo digo que hasta el 31 vais a tener que esperar!", así que estas son las tres piezas con las que hemos armado nuestra propia teoría sobre el vestido que llevará Cristina Pedroche la noche de Fin de Año.

Sabemos cómo no va a ser el vestido de Cristina Pedroche en las campanadas 2017

"No va a ser el vestido dorado de la foto (la que ilustra este artículo), no va a ser amarillo... ¡y no voy a ir en vaqueros!", ha asegurado Cristina Pedroche. Además, hace unas semanas contó a nuestras compañeras de Corazón TVE que "podría ir toda tapada, pero no quiero".

También sabemos cómo ha sido otros años

El tema del vestido de Pedroche en las campanadas siempre da mucho (y no siempre bien) de qué hablar. Ya se ha convertido en un clásico que la presentadora despide súper sexy el año, las redes se incendian, le llueven críticas y su vestido se convierte en viral. Las transparencias, la provocación y los detalles joya han sido una constante en los looks de Nochevieja de Cristina Pedroche, que apostó en 2014 por Charo Ruiz y por Pronovias en 2015 y también en 2016.

Este año, como acaban de confirmar desde Pronovias, volverá a ser un diseño de Hervé Moreau el que hará correr ríos de tinta. "Cada año ha sido una gran experiencia, pero éste me hace especial ilusión. Vamos a rememorar grandes e importantes momentos", asegura el director creativo de la firma.

El vestido de Crsitina Pedroche en las campanadas de 2016. pinit

Y estas son nuestras apuestas sobre cómo podría ser...

La presentadora nos contó a mediados de noviembre que "volveré a liarla [con el vestido de las campanadas]. Tengo pensado el estilismo desde el pasado 3 de enero" y, además, nos dejó muy claro que "yo soy sexi. Serlo es cuestión de actitud. Solo sé que ese día me machacaré para lucir abdominales…por si acaso se ven". Así que tomando sus pistas al pie de la letra, y conociendo su estilo como lo conocemos, nos hemos atrevido a elegir estos 19 vestidos que podría llevar Cristina Pedroche la noche de las campanadas.

Seguro que también te interesa...

- Los vestidos que podría llevar Cristina Pedroche en las campanadas de 2017

- ¿Te animas a copiar los peinados Cristina Pedroche para esta Navidad?

-Cristina Pedroche: "Voy a volver a liarla en las campanadas"

- El truco de Cristina Pedroche para parecer más alta

Y además...

¿Te imaginas que este año te toca la Lotería de Navidad? Si tienes una corazonada fuerte con un número, búscalo aquí... ¡y que la suerte te acompañe!