Premios Feroz 2018: el vestido de Paula Echevarría, al detalle

23 ene 2018

Compartir en google plus

La aparición de Paula Echevarría sobre la alfombra roja de los Premios Feroz 2018 era, sin duda, una de las más esperadas. Por un lado, porque siempre sorprende con sus looks y, salvo raras excepciones (como en los Goya de 2017, cuando su 'total red' dividió a la redacción de Mujerhoy.com), se cuela en la lista de las más elegantes. Y por otro, no vamos a negarlo, por ese punto de morbo que envuelve su separación-no-separación de David Bustamante (y todos los dimes y diretes que lo rodean).

Paula Echevarría, como era previsible, apareció sola en la alfombra roja, pero no necesitaba a nadie para brillar con luz propia. Hace solo unos días nos preguntábamos, después de verla en televisión con un impresionante mono de Michael Costello, que qué podría ponerse la actriz en la próxima alfombra roja para superar ese look. Y no hemos tenido que esperar mucho para saber la respuesta: ni más ni menos, que el vestidazo de Jorge Acuña que eligió para los Feroz 2018.

Paula Echevarría no apostó esta vez por Dolores Promesas (su firma fetiche para las grandes ocasiones), pero el cambio no defraudó. La actriz se decantó por un vestido 'rosa milennial' de inspiración setentera elaborado en 'crêpe de chine' con escote asimétrico y plumas con el que pasó directamente a nuestra lista de mejor vestidas de la noche (¡y la favorita para casi el 30% de vosotras según la encuesta que podéis ver aquí!).

Digno de la mejor Alta Costura patria, Paula Echevarría combinó su impresionante vestido de Jorge Acuña con joyas de Tous, clutch de Yliana Yépez y sandalias de Lodi, y lució su melena suelta con ondas abiertas y raya en medio acompañando un maquillaje en el que todo el protagonismo se centró en sus labios fucsia.

El look beauty de Paula Echevarría pinit

La actriz se gana la matrícula de honor con su look en la alfombra roja. Una vez más. Y, seguro, no será la última.

¿Cuál ha sido el mejor look de la alfombra roja de los Premios Feroz para ti?

Todo lo que tienes que saber de los Premios Feroz 2018

- Premios Feroz 2018: todos los looks de la alfombra roja

-Premios Feroz 2018: los peores looks de la alfombra roja

- Premios Feroz 2018: los mejores vestidos de la alfombra roja

- Premios Feroz 2018: los mejores peinados y maquillajes

- Premios Feroz 2018: todos los ganadores

- Premios Feroz 2018: la alfombra roja de los gestos, en fotos

- Premios Feroz 2018: Paula Echevarría, una alfombra roja para ir sola

- ¿Qué son los Premios Feroz y quién los entrega?

- Premios Feroz 2018: el monólogo de Julián López, ¿demasiado hiriente?

- Premios Feroz 2018: el discurso por la igualdad de Marián Álvarez

- Premios Feroz 2018: ovación cerrada a Verónica Forqué de sus compañeros

- Premios Feroz 2018: Leticia Dolera reivindica el papel de las 'azafatas'

- Premios Feroz 2018: Javi Calvo y su mensaje para que los gays no tengan miedo que acabó en lágrimas

Así fueron los Premios Feroz 2017

- Las fotos de los ganadores de los Premios Feroz 2017

- Lista de nominados de los Premios Feroz 2017

- Premios Feroz: todos los looks de la alfombra roja (parte 2)

- Premios Feroz 2017: los peores looks de la alfombra roja

- Tarde para la ira y la serie Paquita Salas, las grandes ganadoras

- Los peores peinados de los Premios Feroz, ¡menudos desastres!

Y si quieres estar a la última sobre los Premios Goya...