Premios BAFTA 2018: todo lo que podemos esperar de su alfombra roja

13 feb 2018

A la espera de que lleguen los Premios Oscar, los BAFTA, los premios del cine y la televisión británicos, que se celebran el próximo domingo 18 en Londres, nos sirven para ir abriendo boca. La cita más glamurosa del Reino Unido tendrán lugar en el Royal Albert Hall de la capital y por su alfombra roja desfilarán las actrices y los actores más elegantes del mundo.

Aunque la ceremonia, que retransmitirá en directo la BBC, no empezará hasta las 9 de la noche, sobre las 6 de la tarde ya empezarán a llegar las primeras caras conocidas, entre las que estarán Guillermo de Toro, que opta a 12 nominaciones por 'La forma del agua', Margot Robbie, que está nominada por 'I, Tonya', Saoirse Ronan, por 'Lady Bird', Hugh Grant por 'Paddington 2', entre otros famosos.

En Mujerhoy.com no perderemos detalle de todos los looks de la noche y te lo contaremos todo sobre su alfombra roja, mejor y peores vestidas, los peinados más elegantes y los maquillajes más favorecedores. Pero todavía quedan unos días para que la cita, así que nos tenemos que conformar con un repaso a los años anteriores.

Por primera vez en los últimos 10 años, en esta edición, Stephen Fry no será el maestro de ceremonias y ocupará su lugar la activista Joanna Lumley. Todo apunta a que será una noche cargada de reivindicaciones como lo fue la Gala de los Globos de Oro.

¿Se unirá Kate Middleton al movimiento Time's Up?

Aunque está previsto que Kate Middleton acuda a los Premios BAFTA, no saldremos definitivamente de dudas sobre cómo será su vestido hasta el próximo 18 de febrero. Siempre discreta, el año pasado la duquesa de Cambridge apostó por un vestido negro con estampado floral con el que se coló entre las mejor vestidas de la noche. Este año hay cambios.

Kate Middleton, en los Premios Bafta en 2017 pinit

Los movimientos Time's Up y #MeToo tiñeron de negro los looks de las actrices en los pasados Globos de Oro e incluso en los Premios Feroz, una forma de protestar por los abusos sexuales a mujeres descubiertos en los últimos y todo apunta que en los BAFTA se replicará este 'dress code'.

Aunque la organización de los BAFTA no ha presentado ningún código de vestimenta, varios medios británicos informan de que varias invitadas se vestirán de negro en solidaridad con las dannificadas. ¿Lo hará también Kate Middleton? De momento su look es una incógnita que no se desvelará hasta ese mismo domingo 18 de febrero. Se vista de negro o no, su look será de lo más comentado.

¿Asistirá Meghan Markle?

Aunque nos encantaría ver a Meghan Markle en la ceremonia, no será posible. La futura esposa (y ex actriz) está muy centrada en su boda con el príncipe Harry. Otra vez será....

Y si quieres saber más sobre los Premios BAFTA...

