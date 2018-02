Premios BAFTA 2018: el look polÃ©mico de Kate Middleton, al detalle

19 feb 2018

A sabiendas de que le podían llover las críticas en los Premios BAFTA, Kate Middleton se arriesgó y no se sumó al 'Time's up' con un look en total black como sí hicieron Jennifer Lawrence, Angelina Jolie o Kate Mara. La duquesa de Cambridge marcó la diferencia con un diseño verde de Jenny Packham, una de sus diseñadoras favoritas, e hizo un guiño a la moda española.

getty Kate Middleton con bolso de Marcaró Getty Jenny Packham firmó el vestido de Kate Middleton Getty Completó el look con joyas de diamantes y esmeraldas Getty Durante la gala, los duques de Cambridge se dedicaron miradas de complicidad

De corte imperio y confeccionado con tejido fluido, el vestido de Kate Middleton contaba con una cinta negra debajo del pecho, ¿su forma (quizá) de sumarse a la protesta por los abusos sexuales a las mujeres? El diseño, aunque menos llamativo que el que llevó hace unos días durante su viaje a Oslo, era muy favorecedor.

Como complementos, lució unos salones troquelados de Prada negros y un bolso de mano de la firma española Mascaró, que llevó por primera vez en la premiere de 'War Horse' en enero de 2012. Remató el look con un impresionante collar de diamantes y esmeraldas que estrenó en 2014 y unos pendientes y pulsera a juego.

¿Por qué no se vistió de negro?

Todas las famosas se vistieron de negro, salvo Kate Middleton. Las redes sociales esperaban que la duquesa apoyara la iniciativa, pero finalmente no lo hizo. Buscar el aplauso era lo más fácil, pero los miembros de la familia real no pueden abrazar ninguna afiliación política y el protocolo dicta que siempre se tiene que mostrar neutrales. Por eso Kate Middleton se mantuvo al margen.

