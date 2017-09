21 sep 2017

Le conocimos en ‘El tiempo entre costuras’, pero a Rubén Cortada, como a algunos de sus compañeros de reparto, el espaldarazo definitivo se lo dio ‘El príncipe’. La serie emitida por Telecinco, que termina esta noche, le ha puesto en el mapa de la interpretación en España. De hecho, gracias a ella, le han salido otros trabajos y le ha llegado la fama, aunque lo hiciera de manera tan directa y tan fuerte que le costó un tiempo asumir que ya nada sería igual, ni en Cuba, donde dicen, la serie está teniendo también mucho éxito.

Corazón Decía usted que en El Príncipe todo empezó con agua salada, ¿vamos a tener un final dramático en que todo termine también en agua salada?

Rubén Cortada A mí me gustaría, por hacerla más seria. Prefiero final dramático. Lo obvio es lo otro. Es lo que quieres, pero para eso ves una película de domingo por la tarde. Una comedia romántica. Aunque también es una posibilidad que triunfe el amor, pero a mí me gusta que la gente se involucre. Puede ser que te rías, pero no lo vas recordar igual si te lo matan o si te lo dejan vivo. Evidentemente hay que tener cuidado porque no todo el mundo le gusta ese tipo de final.

C. Y si los guionistas finalmente deciden matar a Faruk...

R.C. Mira, a mí me gusta que se rompa la estructura, el surrealismo me parece maravilloso, que de repente Faruk desaparezca porque tuvo un problema con un tío en la calle por un pisotón y que se lo cargue el tío, me parece maravilloso. Evidentemente no va a pasar eso, pero a mí ese tipo de cosas me gustan.

C. ¿Fue difícil rodar su última escena?

R.C. Sí, porque ya sabes que se está acabando. Que la música se está acabando y que posiblemente sea la última vez que bailas con esa persona, entonces sientes que desde el personaje le estás dando las gracias a tus compañeros, con los que has estado trabajando, e intentas incluírselo ahí. Sabes que ese baile es el último. Y es triste, muy triste. Yo lloré.

C. ¿Qué le ha aportado a usted este trabajo?

R.C. El príncipe me exigió un nivel de investigación y de lectura que se multiplicó. Antes era muy autodidacta. Sigo siéndolo, pero intentando especializarme. Antes, lo que me interesaba lo iba buscando en los libros, ahora el ritmo de aprendizaje es otro. No hay un día en que no haya una cosa que aprenda o algo que lea. Todos los días hay algo nuevo que me llega.

C. Ha dicho usted en alguna ocasión que le está muy agradecido a esta serie y al personaje de Faruk.

R.C. Sí, porque te pone a un nivel casi de protagonista. De hecho, por eso hice Olmos y Robles. No me lo hubiesen ofrecido si no hubiera hecho 'El Príncipe', aunque la directora de casting me hubiese conocido aunque el productor me conociera, no te lo dan. forma parte del proceso y haber vivido 'Olmos y Robles' y hacer un clown en esa serie es un privilegio. Que me hayan puesto con Pepe Villuela, con Enrique Villen, con Alex O’Doherty y Javier… era una locura. Yo estaba en un circo, estaba en otro planeta. Me mondaba de la risa. Y todo eso me lo dio Faruk.

C. Desde luego ha marcado un antes y un después en su vida. También en la personal, porque ha tenido que aprender a convivir con la fama, y no ha sido fácil.

R.C. Forma parte de esto. Significa que estás. El sistema está montado así y eso da de comer a mucha gente, así que sacrificas un poquito. Debería haber una balanza, un poquito de ‘vamos a estipular esto’ o dejarlo por lo menos hasta este límite, pero entiendo que hay gente que come de esto. Al final a mí no me afecta.

C. Es usted el ídolo de muchas adolescentes, alguna habrá forrado la carpeta con su fotografía o le llevará de fondo de pantalla en el móvil.

R.C. No me he visto en una carpeta (risas). Supongo que alguna habrá. Si les ayuda a vivir y a seguir adelante… Todos fuimos adolescentes. Ahora nos reímos, pero todos lo fuimos. Y todos teníamos alguna foto. Bueno, yo nunca la tuve, pero me gusta Liv Tyler. En mi época eran los chicos de carpeta eran los Backstreet Boys, Tom Cruise, Brad Pitt DiCaprio…

C. Pues ahí está usted también.

R.C. Salvemos las distancias, por favor, pero reconozco que es bonito.

C. Decía hace un tiempo que cuando quería desconectar de todo ese mundillo se refugiaba en Cuba, su isla. ¿Sigue siendo su escondite?

R.C. Ya no. La serie se ve allí, en Cuba gusta mucho. Yo pensé que no iba a funcionar tan bien, porque el mundo musulmán se da en los noticieros como algo muy puntual, que era la referencia que yo tenía de ese mundo. En Cuba se hablaba muy poco de eso. Pero ahora con Él príncipe... A mí me conocen yo he salido y han dicho: “¡hombre! Tú eres Faruk”. Lo que pasa es que no se lo creen. Porque me imaginan en otro sitio, en otra historia.

C. ¿Cómo está viviendo los cambios políticos en la isla y la tendencia aperturista?

R.C. Lo veo muy bien, eso es beneficioso para todos. El cambio y abrirse se agradece en todos los sentidos. Y los países y su cultura tienen mucho que ofrecer.

C. Pero usted se ha asentado nuestro país, parece que le ha cogido el gusto. ¿Recuerda sus primeros días en España?

R.C. Mira, yo llegué hace diez años vía Madrid. Recuerdo que llegamos bajo tierra del aeropuerto a Atocha, y cuando salimos fuera… ¡Hacía un frío…! (risas) Era una cosa que nunca habíamos visto. No habíamos visto ese tipo de árboles, puro invierno, no sé si era febrero. No se veía nada, veníamos con unos abriguitos de mierda… fuimos a la plaza cercana y regresamos abajo. Después con el tiempo fui viniendo a Madrid y la verdad es que estoy encantado. Madrid siempre me regalaba una historia… Madrid siempre me dio buen rollo. Siempre que vine me lo pasé muy bien.

C. Habla con mucho cariño de la ciudad.

R.C. A mí me gusta mucho Madrid, de vez en cuando intento salir, ¿pero mudarme de irme? A mí me parece una ciudad con características para vivir toda la vida. La libertad que hay aquí, eso me parece maravillosa la oferta cultural, la gastronomía… a Madrid lo único que le falta es el mar. Hay gente que se la pela el mar, a mí me gusta, y si tuviera eso ya sería la locura. Porque ya lo tiene todo, es la metrópolis de España.

C. Esperemos que los próximos proyectos le sigan vinculando a nuestro país. ¿Tiene algo ya en mente?

R.C. Hay propuestas, pero no se ha confirmado todavía. Tengo dos, una que me interesa en especial, una en inglés en el cine. Pero cada vez que hablo de un proyecto nuevo ¡me metéis en problemas! (risas) así que solo diré que el personaje me gusta mucho porque es muy curioso.