Brindamos con Telepasión

23 dic 2016

El brindis que tradicionalmente organiza RTVE poniendo la guinda a Telepasión, el programa especial de Nochebuena, es algo así como una fiesta de empresa. Al menos eso nos pareció a nosotros, que acudimos a la grabación del mismo. A la cita, que tuvo lugar en un plató madrileño adornado para la ocasión, acudieron más de 120 rostros conocidos de la cadena pública.

Y como ocurre en las fiestas de empresa, cada invitado que llegaba se unía a sus compañeros de ‘departamento’, es decir, al equipo de su programa o serie: las de 'Amigas y conocidas' con las de 'Amigas y conocidas', los de 'Cuéntame' con los de Cuéntame, los de 'Comando de actualidad' con los de 'Comando actualidad', y así sucesivamente. Pero, como también pasa en las reuniones de empresa, a medida que iba pasando el tiempo y el personal se relajaba, se creaban curiosos encuentros entre profesionales a los que nunca habíamos visto cruzar ni media palabra.

Por ejemplo, los hermanos Torres y Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, de 'MasterChef', que tienen en común su pasión por la cocina. O la periodista Marta Robles y el actor Nacho Fresneda, de El Ministerio del Tiempo, a los que les tocó bailar codo con codo durante el brindis y no pararon de hablar.

Como también hicieron dos estupendas señoras y profesionales: Nieves Álvarez y Teresa Viejo. Se cayeron tan bien como Imanol Arias y José Mota, al que el protagonista de Cuéntame confesó que su hijo menor, Daniel, es un gran admirador. La cosa acabó en abrazo con palmada e intercambio de teléfonos.

La tristeza de imanol

Pero Arias protagonizó otro interesante encuentro, esta vez relacionado con el cuore: saludó cordialmente –delante y detrás de las cámaras– al actor Juan Ribó, exnovio de su exmujer, Pastora Vega. Ribó logró que Arias esbozara una sonrisa. Y es que este, tan dicharachero y divertido en otras ocasiones, se mostró serio. Nosotros diríamos que tristón...

Y es que, aunque trabajo no le falta –además de 'Cuéntame', tiene tres interesantes proyectos cinematográficos fuera de España–, no está pasando por su mejor momento personal debido a sus problemas con Hacienda: "No ha cambiado nada en mi vida excepto que tengo una enorme responsabilidad que cumplir: pagar el dinero que debo. Lo demás está bien, por mucho que digan".

Imanol se refería a los rumores de ruptura con su novia, Irene Meritxell, con quien, a día de hoy, solo hay una separación física, no sentimental, ya que la fotógrafa se encuentra en Miami por motivos de trabajo. Lo que pase en el futuro, si a Irene le funciona su aventura americana, nadie lo sabe. Junto a Imanol se encontraba su otra pareja, la de la de la ficción, la actriz Ana Duato, que está atravesando por la misma tesitura que él con Hacienda. Ambos no dejaban de prodigar muestras de cariño hacia Paula Gallego, su hija en la serie. Sobre todo, Duato, que no se separó de ella hasta que finalizó la grabación del brindis para luego llevarla personalmente hasta los brazos de su madre real.

Buen ambiente

Pero vayamos al momento brindis. Lola González, la veterana coreógrafa que se ha encargado de dirigir los números musicales de 'Telepasión', que este año rinde homenaje al cine español, dio a los presentes unas breves instrucciones sobre dónde y cómo colocarse. También hicieron lo propio Juan Luis Iborra, director del especial navideño, y su primer ayudante de dirección, que, curiosamente, es Rodrigo Sancho, hermano del actor Rodolfo Sancho e hijo del inolvidable Sancho Gracia.

Y lo cierto es que, tras un par de ensayos, el brindis, comandado por Roberto Leal y Berta Collado, presentadores de Telepasión, salió estupendo. "Es una satisfacción porque tanto los números musicales como este brindis final han salido muy bien. Son unos profesionales, hay mucha colaboración por su parte y un ambiente muy cómodo. En Navidad todo el mundo es feliz", nos contó Lola.

Y como toda fiesta de empresa que se precie, llegó el cóctel, la música, el baile y, cómo no, las congas. Estas fueron encabezadas por Sergio Martín, director y presentador de 'Los desayunos', que no puede ser más simpático, seguido de cerca por los chicos de Deportes y los de Comando actualidad, entre otros.

Ellos, tan serios delante de la cámara, serán algunos de los más de 20 protagonistas de los números musicales de Telepasión, entre los que hay grandes títulos como: 'Las chicas de la Cruz Roja', 'Al otro lado de la cama' o 'El pequeño ruiseñor'. Les aseguramos que dejarán el listón muy alto. Y por cierto, varios profesionales de la cadena ya están postulándose para participar el año que viene: Sonia Ferrer y Francine Gálvez, que este año se han quedado fuera, se ofrecen voluntarias.