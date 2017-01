Ana ObregÃ³n Chunga y Antonio Banderas 'happy'

Llegamos al final de este año con dos personajes clásicos en la historia de la fama en este país y con repercusión internacional. Ella se tomará las uvas con un disgusto monumental y él, con una gran ilusión sentimental. Hablamos, primero, de Ana Obregón, que se ha llevado el berrinche de su vida, con el reality de su vida, perdón por la redundancia. 'Algo pasa con Ana' se estrelló con una audiencia de un 0,6 el día de su despedida.

Vi uno de sus programas y confieso que me dio una pena infinita ver a la actriz, presentadora, cantante, bailarina, guionista, bióloga y escritora detrás de un camarero para pedirle si quería una foto con ella o no; confesar que los chicles con nicotina le daban diarrea, o aceptar firmar en un lavabo y recibir a cambio el regalo de un teléfono móvil (textual). Lo he contado alguna vez: Ana tuvo una etapa en la que, seguramente mal aconsejada, se dedicó a demandar a toda la prensa. Y puede que algunas demandas se ganen, pero al final siempre se terminan ‘pagando’ porque no se debe matar al mensajero. Que tome nota la nueva generación de estrellas si no quiere eso, estrellarse.

Por otra parte, Fin de Año pilla a Antonio Banderas happy en plena transición sentimental hacia un futuro muy comprometido –y me dicen que inmediato– con Nicole Kimpel. El pobre ha tenido que desmentir una presunta crisis, exagerada por algún medio, con su holandesa, en el centro de Roma. Nuestro actor malagueño despide 2016 con mucho sentido del humor zanjando lo que él mismo ha calificado como 'invento', con una imagen, colgada en las redes, muy divertida.

Banderas es un tipo diez. Aun recuerdo una cena en Alicante, donde acudió como invitado junto a un compañero de reparto, y cuando estábamos todos los periodistas esperando la presentación del evento, aparecieron ambos tapados únicamente con una sábana y aparentemente sin nada debajo, saltando y gritando. Provocaron el mejor momento de la velada.

Antonio, seductor nato, no se merece ninguna puñalada escrita. Es muy generoso con la prensa. Su última confesión-regalo fue cuando se le escapó en voz alta el consejo que le dio a su hija, Stella del Carmen, al llegar a la edad en la que le comenzaban a gustar los chicos: "No se te vaya a ocurrir enamorarte de un hombre como yo, que he sido muy golferas".

Una pregunta...

¿Quién es el futbolista multimillonario que solo ha pedido calcetines para Reyes?

... Y una respuesta

¿Vive Imanol una nueva historia de amor? Este es su resumen amoroso que inició en 1973 con Ana Gorostiza, a quien siguió la hija de su general durante la mili, se casó con Socorro Anadón y un año después insinúan que se vio con Alina, hija de Fidel Castro. Tras el final con Pastora Vega juran que hay crisis con Meritxell. ¿Habrá una séptima? Suspense.

También te puede interesar...

-Ana Obregón ¿Tres años sin relaciones con Hombres?

-Los verdaderos motivos de la separación de Imanol Arias e Irene Meritxel

-Antonio Banderas se enamoró de Nicole Kimpel antes de terminar con Melanie Griffith