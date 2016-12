Una pareja es, además, una amiga

30 dic 2016 Andrés Guerra

Solo admite algo sobre su vida íntima si varios reportajes fotográficos lo apoyan. Cuando todos los medios dan por hecho su ruptura con Berta Vázquez, a quien conoció rodando 'Palmeras en la nieve', prefiere enrocarse y no despejar la duda. Con motivo de la presentación de 'Contratiempo' nos reunimos con Mario Casas para hablar de su último filme y del momento personal en el que se encuentra.

Corazón ¿Disfrutó el duelo interpretativo con Ana Wagener?

Mario Casas Cuando leí el guion me planteé que iba a ser difícil construir un personaje que no tiene nada que ver conmigo. Y, al principio, tenía miedo de enfrentarme a Ana, una mujer que ha estado toda la vida sobre el escenario, pero estoy orgulloso de cómo ha quedado.

Corazón Ha vivido con el sambenito de ‘actuar sin camiseta’. Pero llegaron Ismael, Los 33, Toro… ¿Feliz con este nuevo Mario?

Mario Casas Lo he estado siempre. Tengo la carrera que tengo y debo dar las gracias a todos los papeles que he hecho, sea en 'Los hombres de Paco', 'El barco' o 'A tres metros sobre el cielo', series o películas que han tenido éxito y por las que me han seguido llamando directores o productores. El cambio fue con 'Grupo 7', por una cuestión de edad. Con 30, y más experiencia, puedo afrontar personajes más ricos y complejos.

Corazón A diferencia de José Coronado, le ha tocado ser galán en la época de Internet.

Mario Casas Lo hablaba con Coronado ayer. Utilizo las redes sociales para el trabajo y noticias, o historias ajenas a mi vida privada, que mantengo al margen. Nunca pongo fotos de mi vida íntima. Si me siguen verán fotos mías, con mis amigos o con algún familiar en momentos puntuales. De ahí no salgo.

Corazón ¿Cómo mantiene los pies en el suelo?

Mario Casas Lo único que quiero es trabajar, esforzarme y convertirme en mejor actor. Noto que el público está creciendo conmigo. Aunque desde fuera pueda parecer que me siguen sobre todo teenagers, pero te aseguro que se me acerca gente de todas las edades. Se ha abierto un público adulto con Palmeras en la nieve, porque a mucha gente mayor le tocaba por la época. La suerte de hacer cosas distintas es abrirse a más público, así que espero ganarme también a quien aun me tiene enfilado... (risas).

La familia es el bastón donde me apoyo"

Corazón Ha trabajado con Antonio Banderas, Luis Tosar y José Coronado. ¿Se fija en ellos para mejorar?

Mario Casas Reflexiono que están ahí porque cada película que hacen es como si fuera la primera, se dejan la piel. Eso es lo que he ido viendo en actores que llevan trabajando toda la vida. Coronado hace de padre y lo sufre tanto que hay un cara a cara en el que me insulta. Eso no está en el guion, pero él está hablando de la pérdida de un hijo ante un tío que es un témpano y acaba insultándome. Está metido en el personaje. Por eso está ahí.

Corazón ¿Hasta qué punto es importante la familia?

Mario Casas Es necesaria. La familia es mi bastón, donde me apoyo, y sé que si me quedo cojo siempre van a estar ahí. La profesión es complicada, puedes tener éxito, tropezar y no volver a tenerlo... Es fundamental tener en quién confiar, que haya gente que si estás muy arriba te sepan bajar y si estás abajo, te ayuden a subir. Las únicas personas por las que me cortaría las manos son mi familia; mi vida se la doy a ellos.

Corazón Cuando se publica una noticia personal antes de la promoción ¿qué piensa?

Mario Casas Nunca he hablado de mi vida privada, pero no tengo problema en que me pregunten. A veces me han propuesto que si quiero pedir que no se toque un tema u otro, pero no tengo por qué negar una pregunta a alguien que está trabajando y yo soy un personaje público. ¿Por qué no contesto? Porque es lo poco que me queda para mí. Siendo tan conocido estás expuesto cuando vas por la calle, con tus amigos, saliendo a cenar… Lo único que me queda es mi intimidad e intento resguardarme lo máximo posible.

Corazón ¿Confirmamos que ha roto con Berta Vázquez?

Mario Casas No te lo voy a decir (risas). Me lo quedo para mí. Pero sí te voy a decir que me parece mal que hoy se pueda decir o escribir cualquier cosa. Quizá ocurre más en los medios digitales, aunque no quiero generalizar. No me parece justo.

Corazón Se refiere a decir que ha roto con su chica o que le relacionen con la modelo Dalianah Areikon

Mario Casas Lo que sea. O que voy a hacer tal peli o voy a entrar o salir de tal sitio. Eso hace que todo pierda credibilidad. No puedes llevar a la gente a que se crea cosas que no están contrastadas y que pueden hacer daño. Denzel Washington se quejó de algo similar en Twitter. A veces se trata solo de ver quién es el primero en contar algo. Y no generalizo, pero muchas veces se copian unos a otros. Me da pena cuando llevan a que la gente crea cosas y, encima, haces daño.

Corazón ¿Personalmente cómo está?

Mario Casas Bien, estoy bien.

Corazón ¿Cree que se puede ser amigo de una ex?

Mario Casas Desde luego, si no ha pasado nada grave como para que te odien y no te quieran ver nunca más, yo creo que sí. Cuando compartes mucho tiempo con una persona es alguien que te conoce muy bien y una pareja es, además, una amiga.

También te puede interesar...

-Los detalles de la ruptura de Mario Casas y Berta Vázquez

-¿Quién es Dalianah Arekion, la modelo de la que todos hablan por su amistad con Mario Casas?

-Mario Casas: "Rodando una escena íntima no se puede ligar"