La cara de muchos de sus compañeros en el pleno del Ayuntamiento de Madrid era un auténtico cromo. Tenía la palabra Rita Maestre, portavoz de Ahora Podemos en el consistorio de la capital, que consideró oportuno hacer una disertación sobre el origen de la Navidad y la evolución en las tradiciones.

Sus palabras han causado tanto furor, que desde ayer el vídeo con su explicación, a ratos incomprensible y en otros fragmentos surrealista, se ha convertido en uno de los últimos vídeos virales que nos dejará 2016.

Para que el lector pueda disfrutarlo como merece, ofrecemos la transcripción del mismo y el vídeo, para que ustedes puedan compartirlo, a modo de felicitación de Año Nuevo, con todos sus familiares y amigos. Les garantizamos que triunfarán.

¿Había renos por entonces junto a Jesucristo?

"Lo que sí me gustaría señalar es que creo que tienen ustedes una concepción muy rígida de la evolución social y también de cómo se forman las tradiciones. ¿Desde hace 2000 años existe Papá Noel? No. ¿Verdad que no? Cuando nació el Jesucristo hace 2000 años, ¿existía Papá Noel? No existía. ¿Forman parte de la tradición en Palestina los abetos? No, porque no hay abetos. ¿Había renos por ahí entonces junto a Jesucristo? Pues no, porque no había renos en esa zona.

Y esto no es una broma. Es que revela una concepción muy estrecha y muy rígida de cómo se forman las tradiciones. Las tradiciones se van actualizando cuando las sociedades cambian. Y quedan algunas partes de esas tradiciones y otras se van actualizando. Por eso, 2000 años después del nacimiento de Jesucristo, celebramos la Navidad con renos y con Papá Noel, que es un señor que se introdujo y que se sumó a la tradición ‘proveniendo’ de otras tradiciones culturales en otros países también hoy navideños y forma parte del imaginario colectivo de la Navidad. Las tradiciones tienen… son dinámicas.

Y eso es bueno, eso es bonito, eso demuestra dinamismo, eso demuestra heterogeneidad, eso demuestra que las sociedades diversas son mejores porque son plurales.

Esa es la Navidad que, efectivamente, estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid".

